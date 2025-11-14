Il regista Terry Gilliam tra i Sassi: “Matera è un bellissimo posto. Sembra un film di Fellini”. Ecco le sue parole

Terry Gilliam, regista, sceneggiatore, animatore e produttore rimane incantato dai nostri Sassi.

Ecco il suo commento riportato da ansa:

“Matera è un bellissimo posto.

Quando mi sono svegliato e ho guardato fuori dal balcone, mi è sembrato di entrare in un sogno, che sto ancora vivendo.

Sembra un film di Fellini.

Da vergogna d’Italia, la città dei Sassi è diventata il miglior posto dove venire.

Non vedo l’ora di camminare per le strade di Matera, una realtà unica nel mondo“.

Terry Gilliam è oggi ospite d’onore della settima edizione del Matera Film Festival, in programma fino a domenica 16 Novembre.