Il regista Terry Gilliam tra i Sassi: “Matera è un bellissimo posto. Sembra un film di Fellini”. Ecco le sue parole

Terry Gilliam, regista, sceneggiatore, animatore e produttore rimane incantato dai nostri Sassi.
Ecco il suo commento riportato da ansa:
“Matera è un bellissimo posto.
Quando mi sono svegliato e ho guardato fuori dal balcone, mi è sembrato di entrare in un sogno, che sto ancora vivendo.
Sembra un film di Fellini.
Da vergogna d’Italia, la città dei Sassi è diventata il miglior posto dove venire.
Non vedo l’ora di camminare per le strade di Matera, una realtà unica nel mondo“.
Terry Gilliam è oggi ospite d’onore della settima edizione del Matera Film Festival, in programma fino a domenica 16 Novembre.