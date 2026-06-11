Matera, il gioco come diritto fondamentale: l’appello di Uisp per l’infanzia

In occasione della Giornata Internazionale del Diritto al Gioco, Uisp Matera richiama l’attenzione delle istituzioni, delle scuole, delle famiglie e dell’intera comunità sul valore educativo, sociale e inclusivo dell’attività ludica e sportiva per l’infanzia.

A lanciare il segnale è anche l’ultima rilevazione dell’Indice Sport e Bambini elaborato da Lab24 del Sole 24 Ore, che colloca la provincia di Matera al 107° posto su 107 province italiane, con un valore pari a 0,3 nell’indicatore dedicato a praticanti, scuole e risultati sportivi.

Un dato che, pur fotografando un quadro complesso e costruito su molteplici parametri, rappresenta per Uisp Matera uno stimolo a rafforzare ulteriormente le politiche e gli investimenti dedicati all’infanzia.

«Il diritto al gioco non è un lusso né un’attività accessoria – dichiara il Responsabile Uisp Nazionale per le Politiche Educative e presidente Uisp Matera, Michele Di Gioia – ma un diritto fondamentale riconosciuto dalla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia. Quando un territorio registra indicatori così bassi, significa che occorre interrogarsi sulla disponibilità degli spazi, sull’accessibilità delle attività sportive, sulle opportunità offerte ai bambini e alle loro famiglie».

Secondo il Comitato Territoriale Uisp di Matera, il gioco rappresenta uno strumento essenziale di crescita, inclusione e cittadinanza attiva. Attraverso il movimento, i bambini imparano a relazionarsi con gli altri, a rispettare le regole, a sviluppare autonomia e fiducia in sé stessi. «Non possiamo limitarci a leggere una classifica – aggiunge Di Gioia -.

Dobbiamo trasformarla in un’occasione di riflessione e di impegno collettivo. Servono politiche che mettano davvero al centro i più piccoli, investendo in impianti, spazi pubblici sicuri, percorsi educativi e progetti che rendano lo sport accessibile a tutti, senza barriere economiche o sociali».

Negli ultimi anni UISP Matera ha promosso numerose iniziative dedicate all’infanzia e alle famiglie, tra cui il progetto EduSport, le attività della Move Week e numerosi percorsi di sport sociale nei quartieri e nelle scuole del territorio.

Tra le esperienze che meglio rappresentano questa visione rientra anche il Centro Estivo Multisport promosso ogni anno da UISP Matera, un progetto che mette al centro il gioco come strumento di inclusione, socializzazione e crescita.

Attraverso attività sportive, laboratori e momenti di condivisione, il centro estivo accoglie bambini e ragazzi provenienti da contesti diversi, favorendo la partecipazione di tutti e promuovendo i valori dell’uguaglianza, del rispetto reciproco e della cittadinanza attiva.

«I bambini hanno diritto a giocare, muoversi, stare insieme e vivere gli spazi della comunità – conclude Di Gioia -. La sfida che abbiamo davanti è costruire una provincia capace di offrire queste opportunità a tutti. Il 107° posto non deve essere un’etichetta, ma il punto di partenza per fare meglio».

In questa giornata simbolica, Uisp Matera rinnova il proprio impegno affinché il diritto al gioco e allo sport diventi una priorità condivisa, riconoscendo nei bambini non soltanto i cittadini di domani, ma le persone da tutelare e valorizzare oggi.