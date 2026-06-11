Montescaglioso, aperte le domande per il Servizio di Balneazione Anziani 2026

Il Comune di Montescaglioso ha pubblicato l’Avviso Pubblico e la relativa modulistica per l’accesso al Servizio di Balneazione Anziani 2026, iniziativa rivolta alla popolazione senior del territorio e finalizzata a favorire momenti di socializzazione, benessere e svago durante il periodo estivo.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dal 10 al 20 giugno 2026 esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

Gli uffici saranno a disposizione dei cittadini tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00, mentre nelle giornate di martedì e giovedì sarà possibile consegnare la documentazione anche nel pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 17.30.

L’amministrazione comunale invita gli interessati a consultare attentamente l’avviso pubblico per verificare requisiti, modalità di partecipazione e documentazione richiesta.

L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per gli anziani del territorio, offrendo occasioni di aggregazione e di fruizione dei servizi balneari in un contesto organizzato e sicuro.

Tutti i dettagli e la modulistica necessaria sono disponibili sul sito istituzionale del Comune.