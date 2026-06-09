Matera, il Gruppo Maffei continua ad investire sui giovani del territorio: al via la selezione per aumento di organico e formazione per 12 studenti! Ecco i dettagli

In un territorio dove troppo spesso i giovani più capaci cercano opportunità altrove il Gruppo Maffei va controcorrente.

La sede di Contrada Quartarella apre le porte agli studenti delle scuole superiori di Matera, offrendo loro un contatto diretto con i processi reali di una delle realtà automotive più strutturate del Sud Italia.

Quest’anno sono dodici i ragazzi coinvolti, provenienti dall’Istituto Tecnico Commerciale Geometra Loperfido-Olivetti e dall’IIS G.B. Pentasuglia.

Un’esperienza concreta all’interno di un gruppo che oggi conta 11 marchi, 6 sedi tra Basilicata e Puglia e oltre 70 anni di attività.

Come dichiarato da Manuel Maffei, titolare del Gruppo Maffei:

“Siamo felici che il Gruppo Maffei sia una sede di opportunità per i giovani del nostro territorio. Investire nei talenti locali è una delle cose che ci preme di più, perché vogliamo crescere insieme a loro.”

E i ragazzi lo sentono. Non come un obbligo formativo, ma come un’esperienza che cambia il modo di guardare al proprio futuro professionale.

Come dichiarato infatti da uno degli studenti in alternanza scuola-lavoro:

“All’inizio non sapevo bene cosa aspettarmi, ma fin dal primo giorno mi sono trovato benissimo e ho imparato tantissime cose nuove.

Ho avuto la possibilità di lavorare in due settori molto importanti: il marketing e la contabilità.

Ho visto da vicino come si promuove un’attività e come si costruiscono le strategie per far conoscere i prodotti, e ho iniziato a capire quanto sia complessa la gestione quotidiana di un’azienda sotto il profilo amministrativo.”

L’impegno verso i giovani del territorio inoltre non si ferma all’alternanza scuola-lavoro.

Il Gruppo Maffei è attualmente alla ricerca di un/una tirocinante neolaureato/a o neodiplomato/a da inserire nel team vendite auto usate.

Sei mesi di tirocinio retribuito, per chi ha voglia di mettersi in gioco e imparare sul campo in una realtà strutturata e in continua crescita.

Per candidarsi basta inviare la propria candidatura via email a:

francesca.maffei@gruppomaffei.com