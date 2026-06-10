Pielle Matera regina del basket giovanile: trionfo Under 13 e secondo posto Under 14. Complimenti!

La Pielle Basket Matera si conferma ai vertici del basket giovanile regionale concludendo due percorsi importanti con il successo nella categoria Under13 e il secondo posto in quella dedicata agli Under14.

Due campionati costruiti con grande dovizia di particolari e con due gruppi che hanno fatto notare una costante crescita dal punto di vista tecnico e del gioco di squadra, ma anche nell’apporto individuale al gioco dei rispettivi team che i ragazzi hanno saputo apprendere e far proprio.

Una grande soddisfazione per il gruppo dirigenziali piellino, pronto a rilanciare l’attività nella prossima stagione con grande entusiasmo e la voglia di continuare a creare i presupposti per migliorare ulteriormente due gruppi dalle grandi qualità.

Come detto, è stata una straordinaria e meritatissima vittoria quella degli Under13 piellini allenati dal coach Ciccio Losito coadiuvato dall’assistente Mattia Persia.

Dopo una stagione completamente dominata e giunta alle fasi finali senza particolari affanni, la finale del PalaSport Santamaria di Ferrandina ha posto i giovani biancazzurri di fronte ai “cugini” dell’Invicta Potenza.

Nessuno scampo per gli avversari, con una gara conclusa agevolmente sul punteggio di 100-42, con un dominio costante nei quarti disputati e, soprattutto, con la costante di una partecipazione di tutti i 12 elementi della rosa alla sfida.

Inoltre, tutti hanno registrato il proprio nome nel tabellino dell’incontro, a confermare quanto di buono fatto dai tecnici della Pielle Matera Basket su tutto il gruppo a loro disposizione.

Un gruppo che gioca bene di squadra, gira bene la palla e coinvolge tutti nella costruzione degli attacchi, oltre che imponendo un’ottima compattezza nella fase difensiva.

Questo il tabellino della Pielle Matera Under13: Grieco 5, Rubino 2, Lipari 20, Leone 2, Chita 13, D’Antona 2, Vaccaro 13, Tataranni 10, Masciandaro 2, Vulpi 16, Grimaldi Capitello 7, Bruno 8. Un dominio assoluto e completo nella sfida agli amici potentini, che ha confermato l’andamento dell’intera stagione per il gruppo Under13, sempre superiore agli avversari in ogni occasione e in ogni match disputato.

Nella finale Under14 la sfida è stata molto più intensa e combattuta, contro la Virtus Matera.

La sfida ha avuto bisogno dei supplementari per poter decidere un vincitore.

Ad un inizio in equilibrio, ma con gli avversarsi sempre avanti, la Pielle allenata da Ciccio Losito ha imposto il proprio gioco maggiormente al rientro dal riposo lungo, riuscendo pian piano a ridurre lo svantaggio di otto punti del primo tempo e ristabilendo la parità a 56 e sfiorando l’impresa sulla sirena.

Nel tempo supplementare sono stati più cinici gli avversari, non permettendo ai giovani piellini di festeggiare il doppio traguardo (68-60 il finale).

Pesano i 18 tiri liberi sbagliati nel corso del match per gli atleti della Pielle, che comunque utilizzeranno questa occasione per continuare a crescere e migliorare ogni giorno ogni fondamentale, considerando che comunque alcuni componenti del gruppo hanno giocato sotto età e quindi hanno tutto il tempo per continuare a lavorare sulle proprie qualità assieme ai tecnici della Pielle Matera Basket.

Questo il tabellino della Pielle Matera Under14: Lipari 16, Liuzzi 0, Del Giudice 10, Laterza 0, Logoluso 0, Vaccaro 8, Serino 9, Uvidi 7, Tataranni 10. Una iniezione di fiducia per il futuro, per continuare a lavorare e trovare le giuste soluzioni e continuare a conquistare importanti traguardi.