Meteo: su Matera temperature in calo. Ecco le ultime previsioni

Alta pressione in lieve cedimento Giovedì, ma che tempo ci attende su Matera nei prossimi giorni?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 11 Giugno, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 33°C, la minima di 19°C.
Venerdì 12 Giugno avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 26°C, la minima di 17°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.