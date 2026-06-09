Pisticci presenta la nuova Stagione concertistica 2026/2027! Ecco il cartellone degli eventi

La Città di Pisticci presenta la nuova Stagione concertistica 2026/2027, un cartellone pensato per offrire alla comunità, agli appassionati e ai visitatori un programma di qualità, consolidando il ruolo di Pisticci come polo culturale di riferimento del territorio.

La nuova Stagione concertistica è il risultato del lavoro degli Assessorati alla Cultura e al Turismo del Comune di Pisticci, in sinergia con la direzione artistica del maestro Alessandro Vena, che ha curato un programma articolato, pensato per unire grandi capolavori del repertorio classico, interpreti di rilievo e collaborazioni con importanti realtà musicali.

Tra gli elementi centrali della nuova stagione rientra la collaborazione con il Conservatorio “E.R. Duni” di Matera, coinvolto nella realizzazione di due appuntamenti di particolare rilievo.

Il cartellone, infatti, prevede l’esecuzione dei Concerti brandeburghesi di Johann Sebastian Bach e, in una seconda serata, Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi in dialogo con il Concerto per pianoforte e orchestra n. 11 di Franz Joseph Haydn. Nella seconda serata, il direttore artistico Alessandro Vena sarà al pianoforte, accompagnato dall’Orchestra d’archi del Conservatorio “E.R. Duni”.

Momento centrale della stagione sarà l’esecuzione della Sinfonia n. 9 in re minore op. 125 di Ludwig van Beethoven, uno dei capolavori assoluti della storia della musica sinfonica.

Con la sua celebre Ode alla gioia (Inno alla gioia), simbolo universale di fratellanza, l’opera sarà affidata all’Orchestra Filarmonica Pugliese e al Coro “Umberto Giordano”, per un concerto di grande intensità musicale ed emotiva.

Il programma prosegue con la presenza della pianista internazionale Rüya Taner, interprete di grande prestigio nel panorama concertistico mondiale. Accanto a questo appuntamento, il cartellone proporrà una delle pagine più amate della musica da camera, il celebre Quintetto “La trota” di Franz Schubert.

Spazio anche agli ottoni, con una serata dedicata ai Concerti per tromba solista.

Come da tradizione, il 1° gennaio la stagione proporrà il Concerto di Capodanno presso la Chiesa di Cristo Re.

Sarà un’occasione speciale per festeggiare l’inizio dell’anno insieme alla cittadinanza, valorizzando il talento e la partecipazione dei migliori artisti locali.

Dichiarano Antonio De Sensi, assessore alla Cultura, Francesca Colacicco, assessore al Turismo, e il direttore artistico Alessandro Vena:

“La nuova Stagione concertistica rappresenta un investimento culturale importante per Pisticci perché unisce la forza dei grandi capolavori della musica alla valorizzazione delle competenze artistiche del territorio e a collaborazioni di assoluto prestigio.

Invitiamo la cittadinanza, gli appassionati e i visitatori a seguire il programma, a partecipare agli appuntamenti in calendario e a lasciarsi trasportare dalla bellezza di questa straordinaria offerta culturale”.

Le date, i luoghi dei singoli concerti e le modalità di ingresso saranno comunicati tramite la locandina ufficiale e i canali social e istituzionali del Comune di Pisticci.

Ecco il programma nei dettagli.