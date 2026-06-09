Anas assume segretari a tempo indeterminato, basta il diploma: scadenze e sedi di lavoro

Nuove opportunità di lavoro per chi è in possesso del solo diploma d’istruzione secondaria superiore.

Anas, la principale società italiana che si occupa della rete stradale nazionale, ha avviato una selezione per l’assunzione di specialisti dei servizi di segreteria da inserire con contratto a tempo indeterminato in diverse sedi sul territorio italiano.

L’iniziativa rientra, come fa sapere quifinanza, nel più ampio piano di rafforzamento dell’organico previsto da Anas, che punta a sostenere gli importanti investimenti in infrastrutture, manutenzione e innovazione programmati per i prossimi due anni.

La selezione riguarda il ruolo di specialista servizi di segreteria, una figura che svolgerà attività di supporto organizzativo e documentale all’interno dell’azienda.

Le risorse saranno inserite nelle sedi di:

Ancona, nelle Marche;

Perugia, in Umbria;

Milano, in Lombardia.

Coloro che supereranno la selezione saranno assunti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, un elemento che rende l’offerta particolarmente interessante per chi è alla ricerca di una posizione stabile.

Gli specialisti dei servizi di segreteria forniscono supporto tecnico e amministrativo alle strutture di riferimento, collaborando con i responsabili delle attività legate alla direzione lavori, ai collaudi, all’analisi delle riserve e alla sicurezza dei cantieri.

Ecco le principali attività svolte:

predisposizione e redazione di documenti e verbali;

organizzazione dell’agenda del responsabile;

pianificazione di riunioni ed eventi;

gestione della reportistica e delle attività di segreteria a supporto delle strutture tecniche.

Si tratta quindi di un ruolo, quindi, che combina competenze organizzative e amministrative con una conoscenza del contesto tecnico legato alle opere civili e ai cantieri infrastrutturali.

La selezione è rivolta ai candidati in possesso di un diploma di geometra o titolo equipollente.

Oltre al titolo di studio, Anas richiede:

almeno un anno di esperienza in attività di cantiere oppure nella progettazione di opere civili;

buona conoscenza del pacchetto Office;

disponibilità a effettuare trasferte.

Costituiscono requisiti preferenziali la conoscenza del sistema Sap e una conoscenza di base della lingua inglese. L’esperienza richiesta è comunque limitata, rendendo la selezione accessibile anche a profili con un percorso professionale ancora acerbo.

Le candidature devono essere presentate attraverso il portale Anas, nella sezione Lavora con noi, ricercando l’annuncio relativo ai servizi di segreteria.

Le scadenze variano in base alla sede scelta e sono previste per il:

14 giugno per la posizione di Milano;

28 giugno per la sede di Ancona;

14 luglio 2026 per la sede di Perugia.

L’azienda può decidere di prorogare i termini delle selezioni qualora non si individuassero i profili giusti, ma è comunque consigliabile inviare la candidatura qualche giorno prima rispetto alle date indicate per non perdere l’opportunità. Dalla stessa piattaforma è inoltre possibile consultare tutte le altre posizioni aperte e monitorare le future campagne di reclutamento previste dal piano di espansione della società.