Orgoglio Policoro: a soli 14 anni Marta La Carpia vola agli Europei con la Nazionale italiana di padel! Complimenti

Il sindaco, Enrico Bianco, a nome dell’Amministrazione comunale si congratula con l’atleta policorese Marta La Carpia, convocata nella Nazionale italiana di padel per partecipare ai campionati europei, che si disputeranno dal 27 Giugno al 4 Luglio in Portogallo.
«A Marta vanno i nostri complimenti e un grande “in bocca al lupo” per l’importante traguardo raggiunto a soli 14 anni.
Un esempio per tutti i giovani talenti di Policoro, che si distinguono nelle più svariate discipline sportive.
A tutti va il nostro augurio di raggiungere tanti obiettivi prestigiosi.»