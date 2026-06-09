Sicurezza stradale, web e investigazioni: la Polizia di Stato di Matera si confronta con gli studenti. L’iniziativa

In occasione della Giornata dello Studente, la Polizia di Stato di Matera ha partecipato all’evento con la Polizia Stradale, la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica e la Polizia Scientifica.

Gli studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro svolto quotidianamente dalle diverse specialità della Polizia di Stato: dalla sicurezza stradale alla navigazione consapevole sul web, fino alle attività e alle attrezzature utilizzate dalla Polizia Scientifica.

Un’importante occasione di incontro e confronto per promuovere la cultura della legalità, della prevenzione e della sicurezza, avvicinando i giovani alle istituzioni attraverso la conoscenza e il dialogo.

Ecco le foto della giornata.