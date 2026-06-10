Matera: 1,6 milioni di euro per le strade provinciali di Accettura, Cirigliano e Craco. Ecco gli interventi previsti

Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini ha sottoscritto questa mattina un importante accordo con i sindaci di Accettura, Pietro Varvarito, Cirigliano, Marco Delorenzo, Craco, Vincenzo Lacopeta, e Stigliano (Comune capofila), Francesco Micucci, tutti centri beneficiari di risorse destinate al miglioramento della viabilità provinciale nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne – Programmazione 2021/27.

Nel dettaglio, l’accordo prevede che la Provincia di Matera, ente proprietario delle infrastrutture interessate, deleghi ai Comuni di Accettura, Craco e Cirigliano sia le procedure amministrative sia l’esecuzione dei lavori, attribuendo loro il ruolo di soggetti attuatori degli interventi.

Alla Provincia resteranno i compiti di supervisione, coordinamento e approvazione dei progetti.

Gli interventi riguardano:

l’adeguamento della SP 53 Accettura –Gallipoli–Ponte Balzano (3° lotto);

il miglioramento della SP 103 in agro di Cirigliano;

la messa in sicurezza della SP 113 per Craco vecchia.

L’investimento complessivo è di circa 1 milione e 600mila euro.

Ha spiegato il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini:

“Questa modalità operativa introduce un modello più snello ed efficace, condiviso con l’ente capofila, capace di accelerare i tempi di realizzazione degli interventi.

Come Provincia gestiamo un numero molto elevato di progetti e, grazie a questa nuova impostazione, ogni Comune potrà procedere direttamente con le attività di propria competenza, riducendo in modo significativo i tempi di risposta attesi dai cittadini, mentre la Provincia garantirà la visione d’insieme e la qualità progettuale.

È un passo importante per dare risposte più tempestive alle comunità e valorizzare al meglio le opportunità offerte dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne”.