Tra i Calanchi di Pisticci e le Dolomiti Lucane, Terre Lucane 2026 promette un evento motociclistico da record. Ecco i dettagli

Manca ormai una settimana al via della VI edizione di “Terre Lucane”, l’evento motociclistico che negli anni si è affermato come uno dei più importanti appuntamenti italiani dedicati al mototurismo adventouring.

Dal 18 al 21 Giugno 2026, la Basilicata tornerà a essere protagonista di un viaggio straordinario tra paesaggi incontaminati, borghi, tradizioni e percorsi off-road, in un’edizione destinata a segnare un nuovo capitolo nella storia della manifestazione.

Organizzata dal Motoclub “Giacinto Cerviere” di Rionero in Vulture sotto l’egida della Federazione Motociclistica Italiana e inserita nel prestigioso Trofeo EICMA Adventure Series FMI, Terre Lucane 2026 cresce ancora e, per la prima volta, si svilupperà nell’arco di quattro giorni con un percorso complessivo di circa 600 chilometri articolato in tre tappe.

L’edizione 2026 porterà i partecipanti alla scoperta dell’intera Basilicata, dai rilievi del Vulture alle Dolomiti Lucane, fino alle coste del Mar Jonio, attraverso itinerari studiati per valorizzare il patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico della regione.

La novità più attesa sarà senza dubbio la nuova tappa dedicata ai Calanchi lucani, realizzata in collaborazione con il Motoclub “Gruppo Matto” di Pisticci.

Un percorso ad anello che attraverserà alcuni dei luoghi più iconici della Basilicata orientale, da Matera a Craco fino all’area del Castello di Uggiano, culminando in un suggestivo bivacco in stile Dakar all’interno del Teatro dei Calanchi.

Una notte sotto le stelle, tra tende, falò e spirito d’avventura, destinata a diventare uno dei simboli della sesta edizione.

Per consentire a ogni partecipante di vivere l’esperienza più adatta alle proprie capacità e aspettative, saranno disponibili tre livelli di percorso: Standard, Expert e Discovering.

Tutte le novità e i dettagli organizzativi della manifestazione saranno illustrati nel corso della conferenza stampa ufficiale di presentazione, in programma:

Giovedì 11 giugno 2026 a Pisticci

alle Ore 19:30

Presso Sala Consiliare “Nicola Cataldo”, Piazza Umberto I

La scelta di Pisticci come sede della presentazione assume un valore particolarmente significativo.

La città sarà infatti il punto di riferimento della nuova avventura tra i Calanchi e ospiterà uno dei momenti più caratteristici dell’intera manifestazione.

Interverranno:

Domenico Albano, Sindaco del Comune di Pisticci

Gianni Tosti, Presidente Comitato Regionale FMI Basilicata

Luciano Buonfiglio, Presidente CONI Basilicata

Seguirà la presentazione dell’evento a cura di

Fabio Varlotta, Presidente Motoclub “Giacinto Cerviere”

Carlo D’Orio, Presidente Motoclub “Gruppo Matto Lucano”

A moderare l’incontro sarà Antonio Cecere, giornalista e responsabile dell’Ufficio Stampa di Terre Lucane.

Afferma il presidente Fabio Varlotta:

«La sesta edizione rappresenta il progetto più ambizioso che abbiamo realizzato fino ad oggi.

Abbiamo voluto ampliare l’esperienza, coinvolgere nuovi territori e offrire ai partecipanti un viaggio ancora più autentico nella Basilicata.

La tappa dei Calanchi e il bivacco nel Teatro all’interno degli stessi saranno un momento unico, capace di coniugare avventura, emozione e promozione del territorio».

La conferenza stampa è aperta agli organi di informazione, alle istituzioni, ai motoclub, agli operatori turistici, alle associazioni e a tutti gli appassionati che desiderano conoscere in anteprima il programma della VI edizione.

Terre Lucane continua così il proprio percorso di crescita, confermandosi non soltanto come evento motociclistico, ma come un vero progetto di valorizzazione territoriale capace di raccontare la Basilicata attraverso il viaggio, la scoperta e la passione per le due ruote.