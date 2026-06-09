Dalla Basilicata ad Amsterdam: Stefano porta la nostra regione sui grandi palchi europei!

Nel panorama della musica classica contemporanea, il nome di Stefano Bruno si sta affermando con sempre maggiore autorevolezza.

Nato nel 2000 e originario di Lavello, in Basilicata, il giovane violoncellista italiano rappresenta una delle eccellenze emergenti della nuova generazione di interpreti, distinguendosi per talento, sensibilità musicale e straordinaria preparazione tecnica.

Fin da giovanissimo, Stefano Bruno ha intrapreso lo studio del violoncello, ottenendo risultati di rilievo già durante il percorso formativo. Dopo il diploma presso il Conservatorio di Foggia con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore, ha proseguito la sua formazione con alcuni dei più importanti maestri del panorama internazionale, perfezionando costantemente la propria arte e ampliando il proprio percorso accademico in prestigiose istituzioni europee.

La carriera di Stefano Bruno è costellata da importanti riconoscimenti internazionali. A soli diciotto anni ha conquistato la medaglia d’oro e il premio speciale all’VIII Concorso Internazionale “David Popper” in Ungheria, una delle competizioni più prestigiose dedicate al violoncello. Successivamente ha ottenuto il primo premio alla Cello Biennale Competition di Amsterdam e si è distinto in numerose altre competizioni di livello internazionale.

Uno dei momenti più significativi della sua carriera è arrivato con il debutto presso il celebre Concertgebouw di Amsterdam, considerato una delle sale da concerto più prestigiose al mondo. In quell’occasione si è esibito sia in recital solistico sia come solista nel Concerto per violoncello di Edward Elgar, confermando il suo valore artistico davanti a un pubblico internazionale.

Parallelamente all’attività solistica, Stefano Bruno coltiva una profonda passione per la musica da camera e collabora regolarmente con ensemble e orchestre di rilievo europeo. Le sue esecuzioni sono apprezzate per l’equilibrio tra rigore tecnico, maturità interpretativa e capacità comunicativa, qualità che gli hanno valso il consenso della critica e l’ammirazione del pubblico.

Nel corso degli anni ha tenuto numerosi concerti in Italia e all’estero, partecipando a festival, rassegne e importanti manifestazioni musicali.

Le sue interpretazioni spaziano dal repertorio classico alle composizioni contemporanee, dimostrando una versatilità rara per un artista della sua età.

Nonostante i successi e gli impegni che lo portano sui più importanti palcoscenici europei, Stefano Bruno conserva un legame profondo con la sua terra d’origine. Lavello è il suo paese d’origine dove ha cominciato a studiare:

«l’Istituto Musicale Mario Bruno è stato fondato da mio nonno oltre cinquant’anni fa ed ha permesso l’educazione musicale di molti giovani» afferma Stefano Bruno.

La Lucania rappresenta per lui un punto di riferimento umano fondamentale. Questo forte attaccamento alle radici lucane accompagna il suo percorso artistico e contribuisce a renderlo un ambasciatore della cultura del Sud Italia nel mondo.

Oggi Stefano Bruno è considerato una delle promesse più brillanti del violoncello europeo. Grazie a una combinazione di talento, studio costante e dedizione assoluta alla musica, continua a conquistare nuovi traguardi, portando alto il nome dell’Italia e della sua amata Lucania sui palcoscenici internazionali.