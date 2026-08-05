Il Premio Mondi Lucani porta l’attore e artista Federico Castelluccio a Montescaglioso per un dialogo su arte e cinema. L’evento in programma

Domenica 9 Agosto, alle ore 21:00, nello scenario del Chiostro dell’Abbazia Benedettina di San Michele Arcangelo di Montescaglioso, si terrà “Arte e Cinema: tecniche di interpretazione a confronto”, incontro pubblico con l’attore e artista italo-americano Federico Castelluccio, tra i premiati dell’edizione 2026 del Premio Mondi Lucani.

L’iniziativa rappresenta il primo Gesto di Restituzione del Premio Mondi Lucani, il percorso attraverso cui i premiati condividono competenze, esperienze e relazioni con il territorio, trasformando il riconoscimento ricevuto in un’opportunità concreta di crescita per la Basilicata.

Il percorso prenderà avvio già Venerdì 7 Agosto, quando Federico Castelluccio riceverà il Premio Mondi Lucani 2026 nel corso della cerimonia di premiazione in programma dalle ore 20.30 presso Alvino Relais – Mulino Contemporaneo di Matera.

In tale occasione il riconoscimento sarà consegnato dalla Presidente della Lucana Film Commission, Margherita Gina Romaniello, a testimonianza della vicinanza della LFC al Premio e ai suoi valori di restituzione e valorizzazione del talento.

Noto al grande pubblico per aver interpretato Furio Giunta nella celebre serie HBO “I Soprano”, Federico Castelluccio dialogherà con Pacifica Artuso, attrice e docente di Teoria e Tecnica dell’Interpretazione Scenica presso il Conservatorio Statale di Musica di Perugia.

L’incontro offrirà al pubblico un’occasione unica per approfondire il lavoro dell’attore, il rapporto tra cinema e teatro, le tecniche dell’interpretazione scenica e il percorso artistico di una delle figure italo-americane più apprezzate nel panorama internazionale.

Oltre alla carriera cinematografica e televisiva, Castelluccio è infatti anche pittore e collezionista d’arte, con opere esposte in importanti musei e collezioni internazionali.

L’evento incarna pienamente la filosofia del Premio Mondi Lucani: valorizzare le eccellenze lucane nel mondo non solo attraverso un riconoscimento, ma soprattutto creando occasioni di confronto, formazione e networking capaci di generare valore per il territorio.

La Lucana Film Commission sarà protagonista di entrambi gli appuntamenti: alla cerimonia del Premio Mondi Lucani del 7 Agosto a Matera e all’incontro pubblico del 9 Agosto a Montescaglioso, confermando il proprio sostegno alle iniziative che promuovono il dialogo tra cultura, cinema e territorio.

“Arte e Cinema: tecniche di interpretazione a confronto” è organizzato nell’ambito dei Gesti di Restituzione del Premio Mondi Lucani, con il patrocinio e il sostegno della Lucana Film Commission e con il patrocinio del Comune di Montescaglioso.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Ecco la locandina dell’evento.