Matera, Ospedale Madonna delle Grazie: assunti due nuovi medici anestesisti. Auguri di buon lavoro

Questa mattina, nella sede della Direzione Generale dell’ASM, il DG Maurizio Friolo, alla presenza dell’Assessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR Cosimo Latronico, ha sottoscritto i contratti di assunzione con due nuovi medici anestesisti: Maha Shaich Yusef e Maria Annunziata Visceglia.

Le due figure professionali che a breve termineranno il percorso di specializzazione, saranno impiegate nell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

Entrambe laureate all’Università degli Studi di Bari, hanno maturato importanti esperienze formative anche nell’ambito dell’anestesia pediatrica in strutture di eccellenza nazionale.

Shaich Yusef ha svolto un significativo periodo di formazione presso il Centro Trapianti ISMETT di Palermo, mentre Visceglia ha approfondito la propria esperienza clinica presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Dichiara il Direttore Generale dell’ASM Maurizio Friolo:

“L’arrivo di due giovani professioniste rappresenta un segnale concreto della capacità dell’Azienda di attrarre nuove competenze e investire sul futuro della sanità materana.

Continuiamo a lavorare per consolidare gli organici e garantire ai nostri professionisti un contesto di crescita e valorizzazione.

A loro rivolgo il più sincero benvenuto e l’augurio di un proficuo percorso professionale al servizio della nostra comunità”.

Sostiene l’Assessore alla Salute Cosimo Latronico:

“L’assunzione di nuovi medici specializzandi conferma l’impegno della Regione Basilicata nel sostenere il rafforzamento del personale sanitario e nel creare le condizioni affinché i giovani professionisti possano scegliere di costruire il proprio futuro nella nostra regione.

Investire sulle nuove generazioni di medici significa garantire qualità, continuità assistenziale e una sanità pubblica sempre più vicina ai bisogni dei cittadini”.