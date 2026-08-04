Policoro, nuovi servizi per turisti e residenti: ecco i dettagli

Si terrà giovedì prossimo, 6 agosto, alle ore 19 presso i Giardini Murati, l’incontro pubblico di presentazione del primo Infoshop turistico della città di Policoro.
Interverranno:
- il sindaco, Enrico Bianco,
- l’assessore al Turismo Massimiliano Padula,
- il responsabile del servizio Raffaele Micelli,
- la direttrice dell’Agenzia di promozione turistica della Basilicata Margherita Sarli.
L’Infoshop turistico è operativo da qualche giorno nei locali del Casalino prospiciente la rotonda di via Salerno e sul lungomare, lato sinistro.
Voluti dall’Amministrazione comunale, i due presìdi non sono solo punti informativi ma luoghi dove il turista e il residente possono:
- prenotare servizi ed esperienze sul territorio,
- acquistare prodotti promozionali del territorio con l’utilizzo del logo turistico della città.
Il presidio del Casalino è aperto dal lunedì alla domenica, dalle ore 9 alle 13, quello del lungomare sempre dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle 13 e nel pomeriggio dalle ore 15 alle 17.
Entrambe le sedi sono raggiungibili al numero di telefono 350.5069500 (mail infoshop@ideaviaggi.net).