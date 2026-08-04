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Policoro, nuovi servizi per turisti e residenti: ecco i dettagli

4 Agosto 2026

Si terrà giovedì prossimo, 6 agosto, alle ore 19 presso i Giardini Murati, l’incontro pubblico di presentazione del primo Infoshop turistico della città di Policoro.

Interverranno:

  • il sindaco, Enrico Bianco,
  • l’assessore al Turismo Massimiliano Padula,
  • il responsabile del servizio Raffaele Micelli,
  • la direttrice dell’Agenzia di promozione turistica della Basilicata Margherita Sarli.

L’Infoshop turistico è operativo da qualche giorno nei locali del Casalino prospiciente la rotonda di via Salerno e sul lungomare, lato sinistro.

Voluti dall’Amministrazione comunale, i due presìdi non sono solo punti informativi ma luoghi dove il turista e il residente possono:

  • prenotare servizi ed esperienze sul territorio,
  • acquistare prodotti promozionali del territorio con l’utilizzo del logo turistico della città.

Il presidio del Casalino è aperto dal lunedì alla domenica, dalle ore 9 alle 13, quello del lungomare sempre dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle 13 e nel pomeriggio dalle ore 15 alle 17.

Entrambe le sedi sono raggiungibili al numero di telefono 350.5069500 (mail infoshop@ideaviaggi.net).