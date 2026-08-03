Giornata dell’Emigrante: Grassano premia le sue eccellenze in Piazza Purgatorio

Il Comune di Grassano, in collaborazione con Mondi Lucani APS, presenta la Giornata dell’Emigrante edizione 2026 in programma martedì 11 agosto, alle ore 21.00, in Piazza Purgatorio, un appuntamento che unisce memoria, identità e riconoscimento del merito.

Cuore della manifestazione sarà la I edizione del “Premio Grassanesi nel Mondo”, che quest’anno sarà dedicata al tema “Medicina, competenza e identità: il valore dei Grassanesi nel mondo”, per rendere omaggio a professionisti che, partendo dalle proprie radici, hanno raggiunto traguardi di assoluto prestigio nel campo della medicina, della ricerca e dell’assistenza sanitaria, mettendo quotidianamente le proprie competenze al servizio della salute e della vita delle persone.

Modererà la serata la giornalista Maria Andriulli

Riceveranno il riconoscimento:

Prof. Michele Giovanni Lopergolo, Chirurgo toracico – Ospedale San Camillo Forlanini;

Prof. Antonio Marchetta, Reumatologo – Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Verona);

Prof. Francesco Santoro, Cardiologo – Policlinico Riuniti di Foggia.

Il Sindaco di Grassano, Filippo Luberto ha dichiarato:

“Con la Giornata dell’Emigrante vogliamo rinnovare il legame profondo che unisce Grassano ai tanti nostri concittadini che hanno costruito il proprio futuro lontano dal paese senza mai dimenticare le proprie origini.

La nascita del “Premio Grassanesi nel Mondo” rappresenta un momento importante per la nostra comunità perché valorizza storie di impegno, sacrificio e successo che diventano patrimonio collettivo.

Abbiamo scelto di dedicare questa prima edizione all’eccellenza medica perché crediamo che la ricerca scientifica, la competenza professionale e la cura della persona rappresentino una delle espressioni più alte del servizio alla comunità”.

La serata sarà arricchita dalla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Basilicata Cosimo Latronico e del Presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini, oltre che dai saluti istituzionali del Sindaco Filippo Luberto e del Presidente del Consiglio Comunale Silvano Digrazia che ha dichiarato:

“Il Premio Grassanesi nel Mondo nasce con l’obiettivo di costruire un ponte stabile tra Grassano e i suoi figli sparsi in Italia e nel mondo. È un messaggio forte soprattutto per le giovani generazioni: il talento trova il suo valore più autentico quando viene condiviso e diventa strumento di crescita, di speranza e di cura per la collettività”.

A seguire, alle ore 22.00, spazio allo spettacolo “L’Italia in valigia – Viaggio nelle storie di emigrazione con le più belle canzoni del ‘900”, con Camilla Scattino (voce) e Giampiero Frulli (pianoforte), accompagnato dalle letture sceniche “Francesca… e le altre” interpretate dall’attrice Pacifica Artuso.

La Presidente di Mondi Lucani APS, Maria Andriulli ha dichiarato:

“Mondi Lucani APS opera ogni giorno per rafforzare il legame con i lucani nel mondo e valorizzarne il patrimonio di competenze, esperienze e relazioni.

Il nostro messaggio è semplice: i lucani che vivono fuori regione rappresentano una grande opportunità di crescita per la Basilicata. Insieme ai nostri corregionali nel mondo possiamo costruire progetti e idee per una Basilicata più forte, innovativa e aperta al futuro”

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Di seguito la locandina con i dettagli.