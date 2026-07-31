Rotondella, lungomare messo in sicurezza: lavori completati e spiagge fruibili

Proseguono le attività di monitoraggio degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in Basilicata.

Nella giornata di ieri il Soggetto Attuatore Delegato, Avv. Gianmarco Blasi, ha effettuato un sopralluogo a Rotondella per verificare l’attuazione del primo stralcio dei lavori di messa in sicurezza del lungomare, già completati e pienamente fruibili in occasione dell’attuale stagione estiva.

L’intervento, del valore complessivo di 350.000 euro, ha consentito di restituire alla comunità e ai numerosi visitatori un tratto di litorale in condizioni di piena sicurezza, rappresentando un risultato concreto ottenuto nel rispetto della programmazione e dei tempi previsti.

Al sopralluogo hanno preso parte il Sindaco di Rotondella, Gianluca Palazzo, il Direttore dei Lavori, Ing. Petralla, e i rappresentanti dell’impresa appaltatrice TF Servizi.

«La possibilità di rendere il lungomare nuovamente fruibile già per questa stagione estiva rappresenta un obiettivo centrato e un segnale concreto dell’efficacia dell’azione amministrativa quando istituzioni, tecnici e imprese lavorano in piena sinergia», ha dichiarato il Soggetto Attuatore Delegato, Avv. Gianmarco Blasi.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto al Sindaco Gianluca Palazzo e all’Amministrazione comunale di Rotondella per la preziosa collaborazione istituzionale che ha accompagnato tutte le fasi dell’intervento, contribuendo in maniera determinante al raggiungimento del risultato.

La Struttura Commissariale continuerà a seguire con la massima attenzione gli interventi programmati sul territorio, confermando l’impegno a garantire la sicurezza delle infrastrutture, la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del patrimonio costiero lucano.