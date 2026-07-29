Basilicata, Ospedali e ASL: stipendi più alti e più tutele con il nuovo accordo. Questa la richiesta

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della UIL FP Basilicata:

“La firma della pre-intesa del Comparto Sanità 2025-2027 rappresenta un passaggio importante per migliaia di lavoratrici e lavoratori del Servizio sanitario nazionale e arriva al termine di un percorso nel quale la UIL FP ha mantenuto una posizione chiara e coerente, scegliendo di non sottoscrivere il precedente contratto nazionale.

«La nostra scelta – sottolinea la UIL FP Potenza e Basilicata – non è stata una contrapposizione fine a sé stessa, ma una posizione precisa e responsabile.

Abbiamo ritenuto che quel contratto non desse risposte adeguate alle esigenze economiche e normative del personale.

Oggi, con il nuovo CCNL 2025-2027, alcune delle battaglie portate avanti dalla UIL FP trovano finalmente una risposta concreta».

Sul piano economico, il nuovo contratto prevede, a regime dal 1° gennaio 2027, un incremento medio tabellare di circa 145 euro mensili per 13 mensilità, oltre alle risorse destinate alle specifiche indennità professionali.

Gli incrementi complessivi possono arrivare a 223,55 euro mensili per infermieri e ostetriche dell’area dei professionisti della salute, a 200,10 euro per i professionisti destinatari dell’indennità di tutela del malato, fino a 203,23 euro per gli assistenti e 190,67 euro per gli operatori, in relazione alle specifiche indennità spettanti.

«Il nostro obiettivo – prosegue la UIL FP Potenza e Basilicata – è stato garantire il riconoscimento delle risorse del triennio 2025-2027 e fare in modo che gli aumenti arrivino concretamente nelle buste paga.

Ora è necessario accelerare i tempi affinché le risorse siano effettivamente erogate e non rimangano soltanto sulla carta».

Tra le novità più importanti vi è il riconoscimento delle indennità anche durante il periodo di ferie, una conquista che la UIL FP rivendica come risultato delle battaglie sindacali e giudiziarie portate avanti negli anni.

L’indennità giornaliera durante le ferie tiene conto delle componenti legate all’attività lavorativa, comprese quelle relative ai turni, al lavoro notturno e festivo e all’operatività in particolari unità operative e servizi.

«Grazie alle nostre battaglie e alle pronunce favorevoli ottenute nei tribunali – sottolinea la UIL FP – abbiamo difeso il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori a non essere penalizzati economicamente durante le ferie. Oggi questo principio trova finalmente un riconoscimento nel contratto nazionale.

È una vittoria importante per il personale della sanità e per la UIL FP».

Un’altra importante conquista riguarda il riconoscimento e la valorizzazione del profilo dell’autista soccorritore, figura fondamentale nel sistema dell’emergenza-urgenza, insieme alla valorizzazione del personale tecnico e amministrativo, indispensabile per il funzionamento quotidiano delle strutture sanitarie.

Particolare attenzione viene posta anche sulla necessità di garantire patrocinio legale e supporto psicologico al personale vittima di aggressioni, problematica sempre più rilevante anche nelle strutture sanitarie della Basilicata, nonché sull’obbligo per le aziende di attivare manifestazioni di interesse in caso di vacanza degli incarichi organizzativi.

«Il rinnovo del contratto è un risultato importante, ma non rappresenta un punto di arrivo.

La mancata firma del precedente contratto è stata una scelta di coerenza e responsabilità, finalizzata a ottenere un contratto migliore e più rispondente alle reali esigenze del personale.

Oggi alcune delle nostre battaglie trovano finalmente una risposta e continueremo a vigilare affinché le nuove disposizioni siano applicate e le risorse arrivino realmente ai lavoratori».

La UIL FP Potenza e Basilicata rivolge infine un ringraziamento particolare alla Segreteria Nazionale della UIL FP, alla Segretaria Nazionale Rita Longobardi e a tutte le donne e gli uomini che hanno partecipato alle numerose riunioni e ai tavoli di confronto presso l’ARAN.

«A tutti coloro che hanno lavorato con impegno, competenza e determinazione per raggiungere questo importante risultato va il nostro sincero ringraziamento.

La rapidità con cui si è arrivati alla conclusione della trattativa dimostra che, quando il confronto è serio e costruttivo, è possibile ottenere risultati concreti.

Come UIL FP continueremo a lavorare affinché questo contratto rappresenti un nuovo punto di partenza per la valorizzazione del personale e per il rilancio del Servizio sanitario nazionale»”.