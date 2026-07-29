Policoro tra i Comuni più virtuosi in Basilicata sull’attuazione degli interventi PNRR

L’Amministrazione comunale di Policoro, guidata dal sindaco Enrico Bianco, è tra le più virtuose in Basilicata nell’attuazione degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

A certificarlo è la Corte dei conti, che fotografa la realizzazione dei progetti finanziati sul territorio cittadino.

Il Comune di Policoro, si “distingue –scrive la magistratura contabile– tra gli enti che hanno già completato integralmente gli interventi finanziati”.

In particolare, si segnala l’attenzione ai progetti relativi a sicurezza scolastica e mitigazione del rischio idrogeologico, sui quali sono state investite risorse superiori a tre milioni di euro. Anche quest’ultimo dato segna il primato dell’Amministrazione comunale di Policoro, perché “tra i soggetti attuatori per volume finanziario -scrive ancora la Corte dei conti- presenta il 100% dei Codici unici di progetto in stato attivo, con interventi conclusi per importi di notevole entità superiori a tre milioni (3.262.158 euro)”.

Numeri che parlano chiaro, come quelli relati ai “progetti in esecuzione” rispetto ai quali l’analisi territoriale fa riscontrare importi particolarmente significativi a Policoro, con una dotazione di circa 7,7 milioni e nessuna revoca di finanziamento per inadempienza o mancato rispetto dei tempi di progettazione-esecuzione.

Tra gli interventi realizzati si distingue la regimentazione delle acque piovane in zona lido (770mila euro) e a monte della Statale 106 (550mila euro); la messa in sicurezza della scuola “Papa Giovanni XXIII” e della palestra di corso Pandosia (572mila euro).

Tra gli interventi in esecuzione e buon stato di avanzamento c’è l’adeguamento della scuola infanzia/primaria “L. Milani” (oltre un milione di euro), la palestra di via Puglia, l’ammodernamento degli impianti di gestione rifiuti (949mila euro) e la realizzazione di percorsi di autonomia per persone con disabilità (339mila euro).

Il report della Corte dei conti fotografa lo stato degli interventi al 31 dicembre 2025, ma al 30 giugno 2026 risultano conclusi tutti gli interventi, anche quelli che a fine dicembre 2025 erano in fase di realizzazione, con l’unica proroga del termine di ultimazione relativa alla realizzazione di un nuovo edificio per l’asilo nido con un investimento di 2,3 milioni.