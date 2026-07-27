A Scanzano Jonico la “Festa del Mare”: ecco l’evento

Mercoledì 29 luglio 2026 a Scanzano Jonico è in programma la “Festa del Mare 2026 “, l’iniziativa dedicata alla tutela del mare, alla valorizzazione del patrimonio marino e costiero e alla promozione della cultura marinara della Costa Jonica lucana.

L’evento è promosso dall’Amministrazione Comunale insieme con la Pro Loco Scanzano Jonico Aps, in collaborazione con il GALPA “La Cittadella del Sapere” e con la realizzazione esecutiva del Lucania Food Experience Team.

L’iniziativa rientra nella strategia “Open Sea Blue Economy”, realizzata attraverso le risorse del FEAMPA – Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura.

Tema dell’edizione 2026 è “Le Sentinelle del Mare”, un progetto che promuove la conoscenza, il monitoraggio e la salvaguardia degli ecosistemi marini attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, dei pescatori, delle associazioni e dei cittadini.

L’obiettivo è diffondere una maggiore consapevolezza del valore del mare e della biodiversità, promuovendo comportamenti responsabili e una partecipazione attiva alla tutela del Mar Jonio.

La manifestazione propone un percorso che unisce educazione ambientale, divulgazione scientifica, turismo esperienziale, cultura del mare e valorizzazione delle eccellenze locali, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra le comunità costiere e il proprio patrimonio naturale e prenderà il via la mattina del 29 luglio alle ore 10:00, con il laboratorio gratuito per bambini, “Piccoli Custodi dell’Ambiente Costiero e Marino”.

L’appuntamento è presso il Camping Le Due Barche, in Via Lido Torre a Scanzano Jonico.

Da qui ci si sposterà insieme verso la spiaggia, dove i biologi marini dell’Oasi WWF Policoro-Herakleia guideranno un laboratorio gratuito dedicato ai più piccoli. Sarà un’esperienza coinvolgente tra giochi, osservazioni e attività all’aria aperta per conoscere il valore del mare, delle dune e degli ecosistemi costieri, imparando a proteggerli in modo divertente e partecipativo.

In serata, alle 19:00 presso Piazza Gramsci ci sarà l’apertura del “Villaggio del Mare – Le Sentinelle del Mare”, un’area esperienziale dedicata all’ambiente marino e alla cultura marinara, con gazebo tematici dedicati alla tutela del mare, alla biodiversità e alle eccellenze del territorio.

Protagoniste saranno numerose associazioni impegnate quotidianamente nella tutela del mare, autentiche Sentinelle del Mare e Custodi del Blu, tra cui Lega Navale Italiana – Sezione Matera Magna Grecia, Motonautica Lucana Rescue, F.I.S.A. – Federazione Italiana Salvamento Acquatico, Oasi WWF Policoro-Herakleia, Salviamo il mare da noi Aps e altre associazioni del territorio, che proporranno attività informative, divulgative e di sensibilizzazione rivolte a cittadini e visitatori.

Alle ore 20:00 prenderà il via il Talk istituzionale dal titolo “Sentinelle del Mare: un’alleanza per il futuro della costa jonica e della biodiversità”.

Sono previsti gli interventi di rappresentanti delle istituzioni e degli enti impegnati nella salvaguardia del territorio, tra cui Pasquale Cariello, sindaco del Comune di Scanzano Jonico, Margherita Sarli direttore APT Basilicata, Franco Muscolino presidente del GALPA “La

Cittadella del Sapere”, Mario Demuro chef dell’Hotel Villa Cirigliano e del Lucania Food Experience team, Tonino Colucci Oasi WWF Policoro-Herakleia, Rosalia Bandello Salviamo il mare da noi Aps.

A seguire, degustazione di un piatto della tradizione ittica locale a cura degli chef del Lucania Food Experience Team, quale occasione per valorizzare i prodotti della pesca e la cultura gastronomica del territorio.

Tra le azioni previste dal progetto rientra inoltre la realizzazione del pannello esplicativo e interattivo “Esplora e diventa anche tu Sentinella del Mar Jonio”, destinato ai comuni della costa jonica lucana.

Il pannello sarà successivamente installato lungo i lungomari dei Comuni costieri per creare una rete di punti informativi interattivi, arricchiti da contenuti digitali accessibili tramite QR Code, dedicati alla conoscenza e alla tutela del patrimonio marino-costiero.

Pensato come strumento permanente di comunicazione ed educazione ambientale, contribuirà a coinvolgere cittadini e visitatori nella conoscenza e nella salvaguardia dell’ecosistema del Mar Jonio.