Montescaglioso, tradizione e futuro nel nuovo simbolo della Festa di San Rocco

La Festa di San Rocco si prepara a vivere una nuova stagione, nel segno della continuità tra tradizione e innovazione.

Con l’avvicinarsi del 20 agosto, cresce l’attesa per il momento più sentito dalla comunità montese, una ricorrenza che da generazioni rappresenta un forte legame con la fede, la storia e il senso di appartenenza.

Ad accompagnare questo percorso arriva una nuova identità visiva, pensata per valorizzare l’essenza della festa attraverso un linguaggio grafico contemporaneo, capace di custodire la memoria del passato e dialogare con il presente.

La nuova identità visiva non è soltanto un logo, ma un progetto nato per rappresentare l’anima della Festa di San Rocco e rafforzarne il valore simbolico.

Un segno grafico riconoscibile, autentico e condiviso, destinato ad accompagnare tutta la comunicazione della manifestazione e a diventare un elemento distintivo della festa patronale di Montescaglioso.

Ogni dettaglio del logo racconta una parte della storia della comunità.

La chiave della città richiama il legame con Montescaglioso e la sua identità; la tromba dell’Aida rende omaggio alla tradizionale banda da giro simbolo sonoro della festa; la luminaria rappresenta le luci che ogni anno illuminano le strade durante i festeggiamenti; il cavallo richiama sia gli animali che trainano il carro trionfale sia quelli protagonisti della storica cavalcata.

Grande valore assume anche il ferro di cavallo, scelto come simbolo della cura, dell’impegno e della dedizione di tutti coloro che, con passione e spirito di servizio, lavorano alla preparazione della sfilata e dell’intera festa.

Nella sua forma si ritrovano inoltre la curva del carro trionfale e il caratteristico medaglione, elementi iconici profondamente legati alla devozione verso San Rocco.

Anche la scelta cromatica racchiude un forte significato simbolico: il rosso richiama il mantello del Santo, il verde il suo abito, mentre il dorato evoca l’aureola e i dettagli sacri, restituendo un’immagine elegante e ricca di richiami alla tradizione religiosa.

L’iniziativa si inserisce nel programma comunale “Intrecci Solidali” e nel percorso del Comitato Feste Patronali “Intrecci, Fede e Tradizione”, confermando la volontà di valorizzare il patrimonio culturale e religioso della città attraverso strumenti di comunicazione innovativi.

L’obiettivo non è sostituire la tradizione, ma valorizzarla. Il logo nasce infatti con uno sguardo rivolto al futuro, reinterpretando simboli e valori tramandati da generazioni attraverso un linguaggio visivo moderno, capace di coinvolgere anche le nuove generazioni senza perdere autenticità.

La nuova identità visiva rappresenta così il primo passo di un percorso che accompagnerà la Festa di San Rocco nelle prossime settimane, consolidando un’immagine coordinata destinata a diventare il volto della celebrazione negli anni a venire.

Ogni segno racconta una storia, ogni colore custodisce un significato, ogni elemento parla di una comunità che continua a riconoscersi nella propria fede e nelle proprie tradizioni.

La nuova identità visiva della Festa di San Rocco diventa così il simbolo di una tradizione che si rinnova senza perdere le proprie radici, accompagnando Montescaglioso verso il futuro con lo stesso spirito di devozione, appartenenza e condivisione che da sempre rende unica la sua festa patronale.