Basilicata: auguri a zia Caterina per i suoi 100 anni!

Nuova centenaria in Basilicata.

Si tratta di zia Caterina di San Paolo Albanese.

Questi gli auguri del Sindaco, Dott. Mosè Antonio Troiano:

“Cento anni.

Un secolo di sacrifici, speranze, lavoro, amore e straordinaria forza d’animo.

Oggi sono qui con due emozioni nel cuore: quella del Sindaco, che ha l’onore di rendere omaggio a una donna simbolo della nostra comunità, e quella del nipote, che guarda a sua zia con immenso affetto e profonda riconoscenza.

Hai vissuto una vita fatta di sacrificio e coraggio. Hai affrontato il distacco da tuo marito, emigrato in Germania per garantire un futuro alla famiglia, e sei rimasta qui a custodire la casa, a crescere tuo figlio Serafino e a portare avanti con determinazione l’azienda agricola. Senza mai arrenderti.

Nelle tue mani segnate dal lavoro, nel tuo sguardo fiero e nella tua dignità si riflette la forza di un’intera generazione.

Con orgoglio hai custodito anche la nostra identità, indossando per tutta la vita gli abiti tradizionali arbëreshë, preziosa testimonianza dell’amore per la nostra storia, la nostra cultura e le nostre radici.

Oggi celebriamo non soltanto il tuo compleanno, ma una vita esemplare che ha saputo trasmettere i valori del lavoro, dell’onestà, del sacrificio e dell’amore per la famiglia.

Celebriamo quattro generazioni unite dalla stessa radice: il tuo amore.

Cara zia Caterina, sei una preziosa testimone di un tempo che non deve essere dimenticato. Nei tuoi occhi vive un secolo di storia e nel tuo esempio ritroviamo i valori più autentici della nostra comunità.

A nome dell’Amministrazione comunale, dell’intera comunità arbëreshe e mio personale, ti rivolgo il più sincero ringraziamento per ciò che hai fatto e per ciò che continui a rappresentare.

E io, da nipote, ti dico semplicemente grazie. Perché mi hai insegnato, con la tua vita più che con le parole, che le radici non sono un peso, ma la forza che ci permette di guardare lontano senza dimenticare chi siamo.

Buon centesimo compleanno, zia Caterina.

Con affetto, gratitudine e profonda stima”.

Dalla nostra redazione i migliori auguri.