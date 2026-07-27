Ospedale Distrettuale di Tinchi, l’ASM potenzia servizi e prestazioni: nuove attività e ambulatori per una sanità sempre più vicina ai cittadini

Prosegue il percorso di rafforzamento dell’offerta sanitaria territoriale ed in particolare dell’Ospedale Distrettuale di Tinchi.

Nei primi sei mesi del 2026 l’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha ampliato in modo significativo i servizi disponibili, incrementando il numero delle prestazioni erogate e attivando nuovi ambulatori specialistici per rispondere in maniera sempre più efficace ai bisogni di salute della popolazione del Metapontino e dei comuni limitrofi.

Tra i principali interventi realizzati figura il potenziamento della Farmacia ospedaliera, che ha incrementato le giornate di apertura garantendo il servizio il lunedì e il giovedì. Un ampliamento che consente una distribuzione più tempestiva di farmaci e presidi sanitari ai cittadini e assicura un adeguato approvvigionamento degli ambulatori interni.

Importanti novità anche per il Laboratorio Analisi, dove è stato ampliato sia il numero sia la tipologia degli esami eseguibili.

L’offerta specialistica si è ulteriormente arricchita con l’attivazione da gennaio della Reumatologia, con prime visite, controlli, telemedicina e capillaroscopie.

Significativo anche il risultato dell’Ambulatorio di Chirurgia Vascolare, attivo il lunedì, giovedì e venerdì, dove vengono effettuate prime visite, controlli ed ecocolordoppler.

È stato inoltre attivato l’Ambulatorio di Lesioni Croniche (Vulnologia), servizio finora presente soltanto a Matera, che opera ogni mercoledì garantendo la presa in carico dei pazienti provenienti soprattutto dai comuni della collina materana e dell’area metapontina.

Dal mese di luglio si è ampliata ulteriormente l’offerta diagnostica con l’avvio delle agende di Ecografia negli ambienti della Radiologia dell’Ospedale Distrettuale di Tinchi.

Le prestazioni saranno garantite ogni giovedì. Contestualmente è stato registrato un incremento delle attività anche in altre discipline specialistiche, tra cui Endocrinologia, con l’attivazione delle agende di Dietologia, Chirurgia Generale, Cure Palliative e Terapia del Dolore, Nefrologia, Medicina Interna, Dermatologia, Fisio Kinesi Terapia, Elettromiografia, Logopedia con un importante sviluppo dell’attività di telemedicina.

“Il potenziamento dell’Ospedale Distrettuale di Tinchi – dichiara il Direttore Sanitario dell’ASM, Andrea Gigliobianco –rappresenta uno degli obiettivi strategici dell’Azienda. L’ampliamento delle attività specialistiche e diagnostiche consente di avvicinare i servizi ai cittadini garantendo un’assistenza sempre più qualificata, tempestiva e capillare sul territorio. Continueremo a investire per valorizzare questa struttura, rafforzandone il ruolo all’interno della rete sanitaria aziendale.”

“I risultati raggiunti in questi mesi – sottolinea Antonio Campisi, Direttore facente funzioni del Distretto Collina Materana Metapontino – testimoniano il lavoro di squadra svolto da professionisti sanitari, personale amministrativo e direzioni aziendali. L’obiettivo è consolidare l’Ospedale Distrettuale di Tinchi come punto di riferimento per il territorio, ampliando progressivamente l’offerta di servizi e garantendo ai cittadini risposte sempre più efficaci”.