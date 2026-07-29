Policoro, primo mercato serale straordinario nel centro città: ecco la data prevista

Supportare il commercio locale, vivacizzare l’estate anche nel centro cittadino e andare incontro alle tante richieste di residenti e turisti.

Sono questi gli obiettivi del primo mercato serale straordinario, proposto dalla consigliera Maria Cristina Di Sanza con l’assessore alle Attività produttive, Rosa Montesano, accolto dal sindaco Enrico Bianco e approvato con delibera di Giunta.

La data prevista è il prossimo 13 agosto, dalle ore 18 alle 22.

In linea con il Regolamento di disciplina dell’esercizio commerciale su aree pubbliche, è stato già diffuso l’Avviso rivolto ai titolari della Rassegna mercatale mensile per le aree dove normalmente si svolge il bazar rionale, ovvero lungo via Monte Bianco, piazza Ripoli e via Moncenisio.

Gli operatori commerciali interessati, dovranno far pervenire, alla Pec dell’ente (protocollo@pec.policoro.basilicata.it), la manifestazione d’interesse entro e non oltre le ore 12 del 7 agosto 2026.

“Abbiamo voluto sperimentare questa iniziativa -ha commentato Bianco- perché crediamo possa essere gradita sia agli operatori che ai cittadini.

Con la calura estiva, è sempre meglio fare una passeggiata di sera tra le bancarelle”.

Fiduciosa anche l’assessore Montesano:

“Abbiamo accolto i tanti commenti positivi per lo spostamento serale del mercato alimentare in zona lido -spiega- molti residenti e turisti ci hanno chiesto di promuovere anche il mercato cittadino di sera durante l’estate;

così ci siamo adoperati per organizzare questo primo appuntamento sperimentale, registrando l’adesione di quasi tutti i commercianti che normalmente partecipano al mercato mensile”.