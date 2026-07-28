“Settimana dello Sport 2026”: a Ferrandina 7 giornate tra sport, inclusione, tradizione e musica

Tutto pronto a Ferrandina per la “Settimana dello Sport 2026”, uno degli appuntamenti più attesi del cartellone estivo “Estarte 2026”. Dal 2 all’8 agosto, la città si trasformerà in una grande arena a cielo aperto all’insegna dello slogan “Vivi bene lo Sport”.

Si parte domenica 2 agosto. I primi a scendere in campo saranno gli atleti del triangolare di pallavolo in programma al Palazzetto dello Sport, preludio alla solenne cerimonia di inaugurazione prevista alle ore 21:30 allo Stadio Santa Maria. La serata si aprirà con la suggestiva parata delle associazioni sportive cittadine, l’Inno d’Italia e i saluti delle autorità, per poi lasciare spazio allo spettacolo di danza aerea e pole dance intitolato “La luce della rinascita” e all’accensione della fiaccola dei giochi.

Il momento inaugurale rappresenterà anche un’occasione per celebrare le eccellenze dello sport locale con la consegna delle benemerenze a Claudia Casiero e Francesco Colangelo. Ospite d’eccezione della serata sarà il pesista Donato Telesca, pluricampione mondiale e orgoglio lucano nel panorama sportivo internazionale. Contestualmente prenderanno il via le gare di calcio, futsal, atletica, le attività di para hockey e l’animazione per i più piccoli nell’area gonfiabili.

La Settimana proseguirà con un ricco programma diffuso, abbracciando diverse piazze e quartieri della città. La giornata di lunedì 3 agosto sarà interamente dedicata alle radici della comunità: a partire dalle 18:30, Piazza Plebiscito ospiterà “I giochi tradizionali di una volta”; le serate del 4 e 5 agosto vedranno protagonisti i campi da gioco cittadini con una fitta sequenza di finalissime.

Martedì 4, al Campo Kobe Bryant, si disputeranno a partire dalle 20:00 le sfide decisive del Torneo di bocce, seguite alle 21:00 dalla finale del Torneo di basket. Mercoledì 5, invece, il fulcro dell’azione si sdoppierà: dalle 20:00 il Campo SantaMaria ospiterà le finali del Torneo di tennis, mentre dalle 21:00 la cornice di Villa Mattei farà da sfondo all’ultimo atto del Torneo di volley.

Un’attenzione particolare sarà riservata al movimento e alla salute nella giornata di giovedì 6 agosto, che trasformerà il centro cittadino in un circuito dinamico. Fin dal mattino (ore 10:00-12:00 e 17:00-19:00), Piazza Plebiscito accoglierà la pista di Mini pump track per le biciclette. Nel tardo pomeriggio, alle 19:00, prenderanno il via simultaneamente la Ciclopedalata per le vie del paese e il Torneo di scacchi, affiancati da uno spazio dedicato alla prevenzione con le dimostrazioni di primo soccorso a cura di AVIS Ferrandina e Associazione Cuore ETS.

Il valore del ricordo e della memoria collettiva sarà al centro della serata di venerdì 7 agosto, quando al Campo Santa Maria, a partire dalle ore 19:30, si disputerà il 4° Memorial “Giuseppe Dirago”, torneo di calcio a 7 e giochi della tradizione popolare inclusivi.

Il gran finale della manifestazione è fissato per sabato 8 agosto in Piazza Plebiscito. A partire dalle ore 22:00 si svolgerà la consegna dei premi a tutti i vincitori e ai partecipanti delle varie competizioni. Subito dopo la premiazione, la piazza si accenderà con la musica dal vivo della Rino Gaetano Band, tributo ufficiale con Alessandro Gaetano, per concludere un’intensa settimana di festa e sport sulle note indimenticabili di brani che hanno fatto la storia della musica italiana.