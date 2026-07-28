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Tre serate da non perdere tra Metaponto e Bernalda! Il programma

28 Luglio 2026

Tre serate da non perdere tra Metaponto e Bernalda!

Segnate le date in agenda e preparatevi a vivere tre appuntamenti all’insegna del teatro e della musica.

Martedì 28 luglio

“Casa di Frontiera”
Castello Torremare – Metaponto
Apertura ore 20:00 | Sipario ore 21:15
Ingresso gratuito (fino a esaurimento posti)

Mercoledì 29 luglio

“Visioni in Musica” – Concerto Corale LA.CHORUS
Castello di Bernalda
Ore 21:30

Giovedì 30 luglio

“Una città per cantare – Antonello Venditti”
Piazza San Bernardino – Bernalda
Ore 21:00

Tre serate, tre emozioni diverse: teatro, musica corale e un viaggio tra i più grandi successi di Antonello Venditti.