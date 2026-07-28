Tre serate da non perdere tra Metaponto e Bernalda! Il programma

Tre serate da non perdere tra Metaponto e Bernalda!
Segnate le date in agenda e preparatevi a vivere tre appuntamenti all’insegna del teatro e della musica.
Martedì 28 luglio
“Casa di Frontiera”
Castello Torremare – Metaponto
Apertura ore 20:00 | Sipario ore 21:15
Ingresso gratuito (fino a esaurimento posti)
Mercoledì 29 luglio
“Visioni in Musica” – Concerto Corale LA.CHORUS
Castello di Bernalda
Ore 21:30
Giovedì 30 luglio
“Una città per cantare – Antonello Venditti”
Piazza San Bernardino – Bernalda
Ore 21:00
Tre serate, tre emozioni diverse: teatro, musica corale e un viaggio tra i più grandi successi di Antonello Venditti.