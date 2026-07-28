Aliano accoglie la quinta edizione del premio dedicato ai giovani talenti del jazz

Aliano si prepara a trasformarsi nel “Borgo della Musica”. Domani, mercoledì 29 luglio, a partire dalle ore 19.00, la suggestiva cornice di piazza Garibaldi ospiterà la finale della quinta edizione del “Gezziamoci Contest – Premio Alessandro Cilla”, il concorso nazionale dedicato ai giovani talenti del jazz under 35.

Per un’intera serata il borgo dei calanchi diventerà un laboratorio culturale a cielo aperto, dove musica, paesaggio, arte e memoria si intrecceranno in un’esperienza immersiva. A fare da sfondo saranno gli spettacolari calanchi che circondano l’abitato, il paesaggio senza tempo raccontato da Carlo Levi durante il suo periodo di confino.

L’iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della 39ª edizione del Festival Gezziamoci, il Jazz Festival della Basilicata organizzato dall’Associazione culturale Onyx Jazz Club di Matera.

Il contest vedrà esibirsi i cinque progetti finalisti selezionati tra 24 candidature provenienti da tutta Italia. Sul palco saliranno 17 giovani musicisti: il solista Simone Locarni (Verbania), il Marco Cutillo Trio (Bari), l’Angelo D’Adamo Quartet (Sapri), gli Ukiyo (Manfredonia) e il quintetto Morge (Pisticci).

A decretare il vincitore sarà una giuria di prestigio presieduta dal batterista Ettore Fioravanti, affiancato dal sassofonista Tino Tracanna e dal giornalista della TGR Basilicata, Igor Uboldi.

Per questa edizione Aliano offrirà un’accoglienza speciale agli artisti e agli addetti ai lavori. I giovani musicisti finalisti e i componenti della giuria saranno infatti ospitati in un nucleo di abitazioni storiche riqualificate del centro, una scelta che valorizza il patrimonio del borgo e consente agli ospiti di vivere pienamente l’identità del paese. Un’occasione per immergersi nella sua storia, mentre cittadini e visitatori potranno condividere l’atmosfera autentica dei vicoli e dell’ospitalità alianese.

“Ospitare la quinta edizione del Gezziamoci Contest è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità e rappresenta un nuovo capitolo della collaborazione con l’Onyx Jazz Club – afferma il sindaco di Aliano, Luigi De Lorenzo – Aliano non offre soltanto un palcoscenico, ma un’esperienza autentica.

I nostri calanchi sono la cornice ideale per raccontare l’energia e il futuro del jazz italiano, ma la vera magia nasce dall’incontro tra la musica e la memoria di questa terra. Invitiamo tutti a raggiungerci non solo per assistere a un grande evento musicale, ma anche per passeggiare tra le nostre strade, scoprire le celebri “case con gli occhi”, respirare l’atmosfera che ha ispirato Carlo Levi e lasciarsi conquistare dall’accoglienza della nostra comunità. Crediamo che cultura e turismo rappresentino strumenti fondamentali per valorizzare l’identità più autentica della Basilicata. Le porte di Aliano sono aperte a chiunque voglia scoprirne la bellezza”.

La collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’Onyx Jazz Club si rafforza ulteriormente. Aliano è infatti tra i 25 comuni lucani che hanno aderito alla Rete dei Comuni promossa dall’associazione, nata in occasione della candidatura del borgo a Capitale Italiana della Cultura 2025. Un percorso condiviso che conferma come la cultura possa diventare un motore di sviluppo e uno strumento capace di lasciare un segno duraturo nei territori.

“Aliano non si può raccontare: bisogna viverla, camminarla e ascoltarla – conclude De Lorenzo- per questo l’invito è ad esserci in piazza Garibaldi, per osservare il tramonto che illumina i calanchi e lasciarsi accompagnare dalle note di questi straordinari giovani musicisti. Saremo felici di accogliervi e di condividere con voi un’esperienza che, ne sono certo, porterete a lungo nel cuore”.