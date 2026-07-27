Rinascimento lucano: a Nova Siri il riscatto culturale di Diego Sandoval e Isabella Morra. L’evento

Un viaggio indietro nel tempo fino al XVI secolo per riscoprire l’attualità di due figure simbolo del Rinascimento lucano e riscattare la loro storia dall’oscurantismo.

In occasione del convegno promosso dal Comune di Nova Siri in Piazza Dante – appuntamento scientifico che fa da apripista alla rievocazione storica “A Bollita 1546” – l’assessore regionale Cosimo Latronico riafferma il valore della memoria storica come risorsa civile per la Basilicata.

L’iniziativa mette al centro la figura di Diego Sandoval De Castro, barone e poeta rinascimentale, e il suo tragico legame ideale e poetico con la poetessa di Valsinni Isabella Morra, entrambi vittime nel Cinquecento di un efferato delitto d’onore e politico perpetrato dai fratelli della donna.

Dice l’assessore Latronico:

“Ci sono vicende che non appartengono semplicemente ai manuali di letteratura, ma sanno intrecciarsi in modo indissolubile con la coscienza profonda di un popolo.

Tra i feudi di Favale e Bollita (oggi Valsinni e Nova Siri) si è consumato un dramma che ancora oggi interpella il nostro presente.

La violenza cieca e patriarcale che spezzò le vite di Diego e Isabella fallì nel suo intento più cupo: non è riuscita a spegnere la forza del loro canto.

Quella tragedia squarcia i secoli per parlarci della dignità della donna, del peso delle convenzioni e della paura che ogni oscurantismo nutre verso la cultura.

Da amministratore e da lucano sono convinto che la memoria culturale non sia un semplice orpello decorativo, ma la pietra angolare su cui edificare la comunità di domani.

È fondamentale che siano soprattutto i giovani a conoscere queste pagine: far scoprire ai ragazzi il travaglio di chi ha abitato la nostra terra significa offrire loro bussole morali e trasmettere il valore della libertà di pensiero. L’impegno della Regione Basilicata è far sì che queste voci continuino a guidare la crescita umana della nostra terra”.

A tal proposito, Latronico ha espresso l’auspicio che questa vicenda non si esaurisca in un evento isolato, ma possa strutturarsi in un vero e proprio progetto culturale stabile, capace di vivere lungo tutto l’anno attraverso iniziative permanenti di approfondimento, studio e valorizzazione del territorio.

L’incontro nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di Nova Siri di restituire spessore storico e dignità letteraria a Sandoval De Castro, superando le facili semplificazioni del mito romantico.

Il dibattito prende le mosse dagli studi del docente Giuseppe Varasano e dagli approfondimenti del professor Tobia Raffaele Toscano, già docente di Letteratura Italiana e Filologia Moderna all’Università “Federico II” di Napoli e autore di una monografia sul corpus poetico di Sandoval.

Ad arricchire la serata vi sono le letture dei sonetti e delle canzoni affidate alle professoresse Domenica Bentivenga e Marilena Varasano, accompagnate dalle note del professor Daniele Crispino: un percorso di rigore scientifico che riappropria la Basilicata di un patrimonio ideale in cui la sete di bellezza e di libertà non smette di parlare alle nuove generazioni.