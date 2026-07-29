Matera, terminate le riprese della terza stagione della docuserie di Martin Scorsese

Si sono concluse a Matera le riprese della terza stagione di “The Saints”, la docuserie ideata e presentata da Martin Scorsese che, per il secondo anno consecutivo, ha scelto la città dei Sassi come set per raccontare le grandi figure del cristianesimo.

Lo ha reso noto l’Ufficio Cinema del Comune di Matera, che ha salutato la fine delle lavorazioni ringraziando la produzione esecutiva Lupin Film, le maestranze e tutti i professionisti coinvolti.

Per alcuni giorni vicoli, piazze e scorci del centro storico si sono trasformati in un grande set cinematografico a cielo aperto, suscitando la curiosità di residenti e turisti, che hanno seguito le riprese tra troupe, attori e mezzi di scena.

“L’immagine di questi giorni – si legge nella nota del Comune – racconta il confine sottile tra la vita quotidiana e la finzione cinematografica: da una parte gli antichi Sassi, custodi di secoli di storia, dall’altra il movimento della macchina da presa, dei tecnici e degli attori.

È l’incontro tra passato e presente, tra la città vissuta ogni giorno e quella che, davanti all’obiettivo, diventa universale”.

La produzione rappresenta l’ennesima conferma dell’attrattività di Matera per il cinema internazionale, consolidando il legame tra la città e le grandi produzioni audiovisive che continuano a scegliere i Sassi come scenario naturale.