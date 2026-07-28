Matera: alla Cava del sole nomi della musica italiana e internazionale. I nomi

Concerti, teatro, comicità e grandi nomi della musica italiana e internazionale animeranno il cartellone di “Estate 2026″, programma di eventi promosso dal Comune di Matera che accompagnerà cittadini e turisti fino a settembre.

Tra gli appuntamenti di punta, fa sapere ansa, sono annunciati i concerti di Massimo Ranieri, Antonello Venditti e Angelina Mango, oltre all’esibizione del chitarrista statunitense Al Di Meola.

Il calendario comprende anche spettacoli teatrali, eventi di comicità e concerti sinfonici, con l’obiettivo di offrire un programma rivolto a pubblici di tutte le età.

La rasseegna si svolgerà nella Cava del Sole, spazio all’aperto alle porte della città, confermato anche quest’anno come sede dei principali eventi estivi.

“L’Estate 2026” rientra nelle iniziative con cui l’amministrazione comunale punta a rafforzare l’offerta culturale e turistica di Matera, proponendo un calendario di spettacoli dal vivo in una delle location più rappresentative della città.