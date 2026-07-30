Policoro sostiene le famiglie: al via i Centri estivi. I dettagli

Il Comune di Policoro intende finanziare con fondi stanziati dal ministero, in collaborazione con le realtà associative del privato sociale iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, i servizi di Centri estivi rivolti a minori della fascia di età compresa tra i 3 (compiuti alla data di svolgimento del centro estivo) e i 17 anni residenti sul territorio comunale, da svolgersi (o già svolto) nel territorio.

L’obiettivo è garantire a bambini e ragazzi occasioni di svago e socializzazione, consentendo ai loro genitori di conciliare le esigenze familiari con quelle lavorative, in particolar modo nel periodo successivo alla chiusura delle scuole.

A tal fine sono stati pubblicati due Avvisi:

uno per manifestazione di interesse rivolto alle realtà del Terzo settore, con scadenza alle ore 12 del 30 ottobre 2026, per coprire il periodo che va dal 1 giugno al 30 settembre 2026;

l’altro rivolto direttamente alle famiglie con figli minori da 3 a 17 anni.

L’Amministrazione comunale utilizzerà risorse che il Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri ha stanziato nel 2026, da attuarsi nel periodo 1 giugno–31 dicembre 2026.

Saranno selezionate le proposte degli operatori in possesso dei requisiti, in base alle risorse disponibili al netto della quota parte già destinata direttamente alle famiglie con il secondo Avviso.

Il servizio consiste nella realizzazione (di prossima attuazione o già attuata) di Centri estivi giornalieri per minori, che supporteranno le famiglie dalle ore 8.30 alle ore 12.30, dal lunedì al venerdì festivi esclusi, con rapporto educatori/minori di uno a dieci (nel caso di minori in condizioni di disabilità, il rapporto è di un educatore per ogni minore).

Commenta il sindaco Enrico Bianco:

“Con queste risorse vogliamo offrire un supporto alle famiglie durante la pausa scolastica estiva, garantendo ai figli minori una socialità sana e formativa”.

Soddisfatta l’assessore alle Politiche sociali Cinzia Mastronardi:

“Abbiamo suddiviso le risorse, prevedendo l’assegnazione di una quota parte direttamente alle famiglie, che potranno utilizzarle a supporto di eventuali altre attività per il tempo libero dei ragazzi.

I Centri estivi da sempre sono luoghi di incontro, gioco e apprendimento nel periodo di vacanza dalla scuola, quindi siamo convinti che agevolare queste iniziative sia importante in una città popolosa come Policoro”.