Matera: per la Festa di Sant’Eustachio rinnovo delle Promesse Matrimoniali per le coppie! Ecco come prenotare la ricorrenza

L’Associazione Maria SS. della Bruna e la Parrocchia Cattedrale, in concomitanza dei festeggiamenti del Patrono della Città di Matera, invitano le coppie che nel 2026 celebrano 10, 25, 50 e 60 anni di matrimonio a partecipare al tradizionale rinnovo delle Promesse Matrimoniali secondo il seguente calendario:
- Giovedì 17 settembre: 50° anniversario;
- Venerdì 18 settembre: 25° anniversario;
- Sabato 19 settembre: 10° e il 60° anniversario
Le coppie interessate possono prenotare la propria partecipazione e comunicare le generalità:
- via email all’indirizzo info@festadellabruna.it
oppure tramite WhatsApp ai numeri:
- 338 3635470 (Francesca);
- 389 9597235 (Carmen).
Le prenotazioni saranno raccolte fino al 6 settembre 2026.
Un momento di fede, gratitudine e condivisione per rinnovare, davanti al Signore, il proprio “sì” nel cammino della vita matrimoniale.
Di seguito la locandina con i dettagli.