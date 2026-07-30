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Matera: per la Festa di Sant’Eustachio rinnovo delle Promesse Matrimoniali per le coppie! Ecco come prenotare la ricorrenza

30 Luglio 2026

L’Associazione Maria SS. della Bruna e la Parrocchia Cattedrale, in concomitanza dei festeggiamenti del Patrono della Città di Matera, invitano le coppie che nel 2026 celebrano 10, 25, 50 e 60 anni di matrimonio a partecipare al tradizionale rinnovo delle Promesse Matrimoniali secondo il seguente calendario:

  • Giovedì 17 settembre: 50° anniversario;
  • Venerdì 18 settembre: 25° anniversario;
  • Sabato 19 settembre: 10° e il 60° anniversario

Le coppie interessate possono prenotare la propria partecipazione e comunicare le generalità:

  • via email all’indirizzo info@festadellabruna.it

oppure tramite WhatsApp ai numeri:

  • 338 3635470 (Francesca);
  • 389 9597235 (Carmen).

Le prenotazioni saranno raccolte fino al 6 settembre 2026.

Un momento di fede, gratitudine e condivisione per rinnovare, davanti al Signore, il proprio “sì” nel cammino della vita matrimoniale.

Di seguito la locandina con i dettagli.