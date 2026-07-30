Montescaglioso: chiusa questa strada. I percorsi alternativi

Il Comune di Montescaglioso informa la cittadinanza che:
“a causa di un guasto con perdita improvvisa da parte di Acquedotto Lucano, Corso Repubblica è temporaneamente chiuso al traffico.
La strada rimarrà interclusa alla circolazione per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori di riparazione e alla messa in sicurezza dell’area.
Percorsi alternativi consigliati per raggiungere il centro storico:
- Via Santo Stefano (Percorso preferenziale);
- Via Balconi Sottani (Percorso alternativo).
Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo per la collaborazione. Seguiranno aggiornamenti al termine dei lavori”.