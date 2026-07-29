Matera: vasto incendio in questa zona!

Vasto incendio a Matera.
Le fiamme hanno colpito il Parco della Murgia.
Ancora da chiarire le dinamiche dell’accaduto.
Seguiranno aggiornamenti.
Vasto incendio a Matera.
Le fiamme hanno colpito il Parco della Murgia.
Ancora da chiarire le dinamiche dell’accaduto.
Seguiranno aggiornamenti.
Vasto incendio a Matera. Le fiamme hanno colpito il Parco della Murgia. Ancora da chiarire le dinamiche dell’accaduto. Seguiranno aggiornamenti.
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