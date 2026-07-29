Bernalda, interventi urgenti su questa strada. L’avviso

Il Comune di Bernalda informa la cittadinanza che sono in corso interventi di somma urgenza lungo la Strada Provinciale per Metaponto, all’altezza dell’ingresso di Metaponto Borgo, a seguito della rottura di una condotta del gas.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione e, ove possibile, di programmare percorsi alternativi.

Gli interventi si concluderanno entro la giornata di oggi, mentre la normale viabilità sarà ripristinata nella giornata di domani.

L’Amministrazione Comunale si scusa per gli eventuali disagi e ringrazia cittadini e automobilisti per la collaborazione e la comprensione.