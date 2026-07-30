A Metaponto e Policoro tornano i Musei gratis. Ecco quando

La Direzione Regionale Musei nazionali della Basilicata informa:
“Il 𝟮 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 trascorrete con noi la 𝑫𝒐𝒎𝒆𝒏𝒊𝒄𝒂 𝒂𝒍 𝑴𝒖𝒔𝒆𝒐, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente 𝗹’𝗶𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗼 𝗻𝗲𝗶 𝗺𝘂𝘀𝗲𝗶 𝗲 𝗻𝗲𝗶 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶 𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗶 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗮𝗹𝗶 ogni prima domenica del mese!
Ecco le aperture dei nostri siti:
𝐆𝐑𝐔𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎
° Museo Archeologico | 08:30 – 19:30
° Parco Archeologico | 09:00 – 12:30 e 15:00 – 18:30
𝐌𝐄𝐓𝐀𝐏𝐎𝐍𝐓𝐎
° Parco Archeologico Area Urbana | 0830 – 19:30 (ultimo ingresso ore 19:00)
° Parco Archeologico delle Tavole Palatine | 0830 – 19:30
𝐌𝐔𝐑𝐎 𝐋𝐔𝐂𝐀𝐍𝐎
°Museo Archeologico | 09:00 – 14:00
𝐏𝐎𝐋𝐈𝐂𝐎𝐑𝐎
°Museo Archeologico | 09:00 – 20:00 (ultimo ingresso alle 19:15)
° Parco Archeologico | 09:00 – 19:00 (biglietteria chiusura alle 18:30)
𝐏𝐎𝐓𝐄𝐍𝐙𝐀
° Museo Archeologico | 09:00 – 20:00″.