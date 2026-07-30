Matera, brutto incendio nel Parco della Murgia: le ultime notizie

Nella serata di ieri un incendio ha interessato un’area del Parco della Murgia Materana.

Fa sapere l’Ente Parco:

“Grazie al tempestivo intervento di tutte le forze impegnate sul campo, la situazione è stata rapidamente gestita e riportata sotto controllo.

Sul posto erano presenti il presidente dell’Ente Parco, Giovanni Mianulli, il perito agrario dell’Ente Giuseppe Didio, i Vigili del Fuoco, le squadre del Consorzio di Bonifica e i volontari di ANPANA, che hanno operato in stretta collaborazione per contenere il rogo e tutelare il patrimonio ambientale.

L’episodio conferma quanto siano fondamentali le attività di prevenzione messe in campo dall’Ente Parco, come la realizzazione e la manutenzione delle piste tagliafuoco, la cura delle fasce lungo le strade e tutte le azioni di mitigazione del rischio incendi.

Un ruolo determinante è svolto anche dalle associazioni di volontariato impegnate nelle attività di sorveglianza del territorio, in attuazione dell’ordinanza del Presidente della Regione Basilicata per la campagna antincendio boschivo.

Proteggere la Murgia significa salvaguardare un patrimonio naturale, paesaggistico e culturale che appartiene a tutta la comunità. Grazie a tutti coloro che, con professionalità e spirito di servizio, sono quotidianamente impegnati nella sua difesa”.