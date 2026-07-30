Braccialetto elettronico per un 28enne di Matera! Cosa ha scoperto la Polizia

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha dato immediata esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Matera nei confronti di un 28enne materano, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

L’attività investigativa, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Matera, ha preso avvio dalla denuncia presentata dalla persona offesa e dai successivi approfondimenti investigativi, che hanno consentito di ricostruire un quadro di reiterate condotte di violenza fisica e psicologica, poste in essere dall’indagato nei confronti della compagna convivente.

Nel corso delle indagini, gli operatori della Polizia di Stato hanno raccolto gravi elementi indiziari in ordine a ripetuti episodi di aggressione, minacce, comportamenti vessatori e di controllo ossessivo, nonché a condotte finalizzate a limitare la libertà personale della vittima, culminate in aggressioni che le hanno provocato gravi lesioni personali.

Sulla scorta del grave quadro indiziario emerso, unitamente al concreto pericolo di reiterazione delle condotte contestate, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto, su richiesta della Procura, la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti dell’indagato.

L’operazione rappresenta il risultato della costante attività di contrasto ai reati riconducibili alla violenza domestica e di genere svolta dalla Polizia di Stato, con particolare attenzione alla tutela delle vittime di maltrattamenti e di ogni forma di violenza e intimidazione.