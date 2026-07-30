Bernalda celebra la musica di Antonello Venditti. Questa l’iniziativa

Bernalda celebra la musica di Antonello Venditti.

Una serata speciale dedicata a uno dei più grandi protagonisti della musica italiana.

Questa sera, giovedì 30 luglio 2026, alle ore 21:00, in Piazza San Bernardino.

A cura di Milena Scarati, lo spettacolo “Che fantastica storia è la vita” accompagnerà il pubblico in un viaggio tra musica, emozioni e ricordi, ripercorrendo i brani più celebri e la storia di un’autentica icona della musica italiana.

L’iniziativa è stata proposta dall’Associazione Amici della Musica Ginosa, con il contributo del Comune di Bernalda.

Un’occasione per vivere insieme una serata di cultura, musica e condivisione nel cuore della nostra città.

Di seguito la locandina con i dettagli.