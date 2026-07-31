Addio a Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale Italiana

Un grave lutto scuote il mondo del calcio: si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano.

Leggendario capitano rossonero e della Nazionale, è stato più volte campione d’Europa e del Mondo in rossonero e in azzurro è l’unico giocatore ad aver ottenuto un primo (senza mai giocare), un secondo e un terzo posto ai Mondiali.