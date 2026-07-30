Montescaglioso, scoperto un documento del 1683 sulle origini del patronato di San Rocco

Montescaglioso si prepara a vivere uno dei momenti più significativi dell’anno con un’importante scoperta che arricchisce la memoria storica della comunità.

A pochi giorni dall’inizio dei solenni festeggiamenti dedicati a San Rocco, è stato presentato ufficialmente un raro documento del 1683 che testimonia le origini del patronato del Santo sulla città.

Il manoscritto, rinvenuto nell’Archivio Diocesano, rappresenta una preziosa fonte storica capace di offrire nuovi elementi sulla nascita e sul consolidamento della devozione verso San Rocco, figura profondamente amata dai montesi.

La presentazione ufficiale si è svolta nella suggestiva Sala del Capitolo dell’Abbazia Benedettina di San Michele Arcangelo, luogo simbolo della storia e dell’identità culturale di Montescaglioso.

L’iniziativa ha richiamato cittadini, studiosi e rappresentanti delle istituzioni, confermando il forte interesse della comunità per il proprio patrimonio storico e religioso.

Erano presenti, tra gli altri, Don Gabriele Chiruzzi, il sindaco Vincenzo Zito e il presidente del Comitato Feste Patronali, Vito Leonardo Cifarelli, a testimonianza dell’importanza dell’evento per la città e per le celebrazioni dedicate al Santo Patrono.

Il manoscritto documenta come la proclamazione di San Rocco a Patrono della città sia avvenuta “a furor di popolo”. Una scelta nata dalla profonda gratitudine della popolazione per i numerosi miracoli attribuiti al Santo durante periodi particolarmente difficili della storia locale, segnati da epidemie e calamità.

Durante l’incontro sono intervenuti Don Angelo Gallitelli e lo storico Marco Pelosi, che hanno illustrato il contesto storico e religioso nel quale maturò questa straordinaria devozione.

La serata è stata impreziosita anche da un intenso momento musicale grazie al Coro Parrocchiale diretto dal maestro Matteo Dipalma.

L’esecuzione dei due inni tradizionali dedicati a San Rocco ha emozionato i presenti, riportando alla memoria un patrimonio musicale e spirituale che continua a unire generazioni di fedeli.

Questa importante scoperta si inserisce nel percorso di valorizzazione della Festa Patronale di San Rocco, uno degli appuntamenti religiosi e popolari più sentiti della Basilicata, che culminerà come da tradizione con i solenni riti e le celebrazioni del 18, 19 e 20 agosto.

Il ritrovamento del documento del 1683 rappresenta molto più di una semplice scoperta archivistica.

È una testimonianza concreta della storia, della fede e dell’identità di una comunità che continua a custodire con orgoglio le proprie radici.

Attraverso questo prezioso manoscritto, Montescaglioso riscopre una pagina fondamentale del proprio passato e rafforza il legame con San Rocco, patrono e simbolo di speranza per intere generazioni, offrendo ai cittadini e ai visitatori un motivo in più per vivere con partecipazione e consapevolezza le imminenti celebrazioni patronali.