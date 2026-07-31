Fondi per la viabilità provinciale della montagna materana: “Risultato frutto del lavoro condiviso con i sindaci”

“Un risultato che è frutto di un percorso costruito insieme ai territori, culminato nella sottoscrizione dell’accordo con i sindaci dei Comuni interessati, passaggio che ha visto la Provincia di Matera svolgere un ruolo attivo e propositivo con la messa a disposizione delle proprie strutture tecniche per favorire il dialogo costante con gli enti locali e la Regione Basilicata”.

E’ il commento del Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, all’approvazione da parte della Giunta regionale del finanziamento di 2,3 milioni di euro destinato ai primi interventi sulla rete viaria dell’area interna montagna materana, nell’ambito del FESR FSE+ 2021/2027.

“Le risorse – ha ricordato il Presidente – permetteranno di intervenire su alcune arterie dei Comuni di Accettura, Cirigliano, Craco, Gorgoglione e Stigliano, con opere mirate a migliorare la sicurezza e la percorribilità di arterie fondamentali per i collegamenti tra i piccoli centri dell’area.

Sono soddisfatto di questo finanziamento, che rappresenta un passo concreto verso il miglioramento delle condizioni di viabilità in un’area che sconta storicamente problemi di collegamento e isolamento.

Come Provincia abbiamo lavorato fin da subito a fianco dei sindaci per portare avanti un progetto condiviso e utile alle nostre comunità, ed è motivo di grande soddisfazione vedere oggi questo impegno tradursi in risorse concrete per le strade della montagna materana.

Ringrazio la Regione Basilicata per l’attenzione dimostrata verso le aree interne e ribadisco la disponibilità della Provincia a proseguire nella collaborazione con i Comuni e gli uffici regionali, affinché anche i prossimi interventi possano procedere speditamente fino alla realizzazione delle opere”.