Incendio nella Murgia Materana: 450 ettari in fiamme! Maxi intervento dei soccorsi

Dalle ore 18:00 circa di mercoledì 29 luglio, numerose squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Matera sono impegnate nelle operazioni di spegnimento e bonifica di un vasto incendio divampato all’interno del Parco della Murgia Materana.

Secondo una prima stima, ancora in fase di conferma, il rogo ha distrutto circa 450 ettari di vegetazione.

Le attività di bonifica e controllo dell’area proseguono tuttora nella giornata odierna, venerdì 31 luglio.

Decisivo per contenere e domare le fiamme, divampate in una zona particolarmente impervia e complessa, è stato il supporto aereo garantito da tre canadair e un elicottero dei Vigili del Fuoco, che hanno effettuato complessivamente 113 lanci.

Sul terreno sono scese in campo sia le squadre di soccorso ordinario sia quelle AIB (Antincendio Boschivo), coordinate dagli specialisti DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento), fondamentali per raccordare l’azione delle squadre di terra con l’intervento dei mezzi aerei.

Nella mattinata di oggi, inoltre, le operazioni di bonifica e monitoraggio sono state ulteriormente supportate dalla squadra del nucleo S.A.P.R. (Soccorso Aereo a Pilotaggio Remoto – droni).

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato affiancato e coadiuvato dal personale del Consorzio di Bonifica e dai volontari della Protezione Civile.

Grazie al tempestivo e coordinato lavoro di tutte le forze in campo, è stato possibile proteggere e salvaguardare il bosco di Lucignano e l’area della vicina cementeria.