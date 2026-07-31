118 Basilicata: “Riconosciuto il ruolo dell’autista-soccorritore”. Le ultime notizie

“Ormai quotidianamente assistiamo, all’interno del servizio di emergenza/urgenza dell’Asp Basilicata, alla narrazione di interventi salvavita da parte di tutto il personale presente sulle autoambulanze del servizio 118 Basilicata.

Interventi che dimostrano, non solo l‘altissimo livello di competenza, preparazione ed empatia, ma soprattutto un senso del dovere che spesso mette da parte la propria sicurezza per salvare le persone che in quel momento chiedono l’aiuto dei sanitari e che non è affatto scontato che venga messo in pratica”.

È quanto sostiene il segretario regionael della Cisl Fp Pierangelo Galasso che scrive:

“La Cisl Fp ha da sempre dimostrato la propria vicinanza al servizio dell’emergenza/urgenza, chiedendo ulteriori investimenti in termini di personale, mezzi, apparecchiature e organizzazione. Finalmente con la firma della pre-intesa del Ccnl del comparto sanità pubblica 2025-2026, tra le molte conquiste ottenute, c’è soprattutto quella dell’istituzione del profilo dell’autista di mezzi di soccorso con funzioni di supporto al professionista sanitario, all’interno dell’area degli assistenti.

Questo lungo percorso di valorizzazione dell’autista, che già di fatto non si limitava al semplice trasporto della barella ma partecipava attivamente al soccorso, era già iniziato durante le fasi negoziali del precedente contratto che grazie al nostro senso di responsabilità e di lungimiranza e grazie alla nostra firma ha gettato le basi per arrivare a questa grande valorizzazione per gli autisti.

Fa specie sentire ora alcune organizzazioni sindacali che vorrebbero prendersi il merito dell’obiettivo raggiunto quando hanno deciso di non firmare il precedente contratto e mettere a rischio tutto il lavoro fatto, ma grazie alla nostra determinazione ci siamo riusciti.

L’autista di mezzi di soccorso con funzioni di supporto al professionista sanitario è l’operatore abilitato alla guida dei mezzi di soccorso e svolge attività di conduzione di mezzi di soccorso di base e avanzati e di trasporto sanitario di cui ne cura la manutenzione ordinaria; cura la logistica dell’intervento e individua il luogo soccorso con la migliore precisione possibile, opera secondo le indicazioni dei professionisti preposti all’intervento di soccorso, e ora svolgerà anche funzioni di soccorritore.

L’impegno assunto nei confronti di questa fondamentale figura del soccorso ha prodotto il risultato sperato, grazie e soprattutto alla nostra opera. Ora si aspettano le ulteriori procedure per rendere il contratto fruibile a livello delle singole aziende e completare l’iter che dara il giusto riconoscimento all’autista soccorritore”.