Comune di Matera, conti in equilibrio: ecco la situazione su TARI, carico fiscale, decoro urbano e pulizia

A seguire l’intervento del sindaco Nicoletti sull’approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

“L’approvazione della delibera sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, avvenuta nella giornata di ieri, è stato un passaggio fondamentale per garantire la solidità finanziaria dell’Ente in un contesto reso particolarmente complesso dall’eredità di diversi milioni di euro di debiti fuori bilancio.

Nonostante questa situazione, l’Amministrazione Nicoletti è riuscita a mantenere i conti in equilibrio, senza aumentare il carico fiscale, senza ridurre il livello e la qualità dei servizi al cittadino e alle imprese, introducendo azioni di grande valore simbolico come il sostegno alle famiglie con persone affette da spettro autistico e, per la prima volta, una riduzione della TARI nella quota variabile delle famiglie.

A proposito di TARI, è stata mantenuta la promessa di esenzione per le attività commerciali affette dal disagio delle presenze di grandi cantieri pubblici di durata pluriennale.

Tra le misure approvate figurano 200 mila euro complessivi per interventi urgenti relativi all’attività tanatologica e servizi cimiteriali, 85 mila euro destinati al decoro urbano, 180 mila euro per la pulizia del centro storico, 445 mila euro per la piattaforma di La Martella, oltre a ulteriori risorse dedicate alle politiche sociali e all’urbanistica.

Nel corso della stessa seduta è stato inoltre approvato il provvedimento relativo alle tariffe TARI, che prevede una riduzione della tassa sui rifiuti.

Un risultato che consente di alleggerire il carico fiscale sulle famiglie e che rappresenta un segnale concreto di attenzione nei confronti dei cittadini”.

Dichiara il Sindaco Nicoletti:

“L’approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio rappresenta un risultato di grande valore politico e amministrativo.

Abbiamo operato in una situazione tutt’altro che semplice, dovendo affrontare il peso di un fondo contenzioso lievitato non solo per i milioni di euro di debiti fuori bilancio ereditati dal passato, ma anche per una elevata esposizione al rischio prevista nel prossimo futuro.

A differenza di chi ci ha preceduto, abbiamo scelto la strada della responsabilità, della serietà amministrativa e del rigore, senza rinunciare a investire nei servizi essenziali e in alcune priorità indifferibili.

Desidero ringraziare tutta la maggioranza consiliare per la compattezza e il senso di responsabilità dimostrati.

Non sono mancati attacchi politici e strumentalizzazioni, ma abbiamo scelto di rispondere con il lavoro, con gli atti amministrativi e con risultati concreti.

Oggi dimostriamo che è possibile affrontare situazioni finanziarie complesse senza compromettere gli equilibri dell’Ente, continuando a investire sulla città e a sostenere famiglie, imprese e fasce più fragili della comunità”.