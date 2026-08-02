L’abbazia di Montescaglioso ospita il Trio Ars Nova: concerto di grande musica barocca

Martedì 4 agosto 2026, ore 20,30, nella Sala del Capitolo dell’Abbazia S. Michele Arcangelo a Montescaglioso, il Trio Ars Nova eseguirà “Sonate del Barocco Italiano”.

Federico Corrado (Flauto), Mario Nobile (Violoncello), Maria Antonietta Cancellaro (Clavicembalo), musicisti esperti nel repertorio rinascimentale e barocco, eseguiranno un affascinante repertorio di sonate per strumento solista e basso continuo di compositori della grande tradizione musicale italiana tra XVII e XVIII secolo.

Il programma comprende brani di compositori della scuola violinistica del ‘700 (Antonio Vivaldi, Giovanni Platti, Pietro A. Locatelli, Francesco Barsanti) e musicisti lucani di scuola napoletana (Gregorio Strozzi, Giovanni M. Trabaci).