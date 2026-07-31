Basilicata, aumenta la scelta per gli automobilisti: il Gruppo Maffei porta il marchio “Great Wall Motor” negli showroom del territorio

Chi è alla ricerca di una nuova auto avrà da oggi un’alternativa in più.

Gruppo Maffei ha infatti annunciato l’ingresso nella rete ufficiale Great Wall Motor (GWM), ampliando la propria offerta con un marchio internazionale che punta su tecnologia, design e diverse soluzioni di alimentazione.

Il debutto coincide con l’arrivo della nuova GWM ORA 5, un SUV di segmento C disponibile con motorizzazioni benzina, full hybrid e 100% elettrica, pensato per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più eterogenea.

L’ingresso di GWM rappresenta un ulteriore ampliamento della gamma proposta dal Gruppo Maffei, realtà presente sul territorio dal 1955, che aggiunge così un nuovo costruttore al proprio portafoglio di marchi.

“Vogliamo offrire ai clienti la possibilità di scegliere la soluzione più adatta alle loro esigenze di mobilità”, spiega Manuel Maffei, amministratore del Gruppo Maffei.

La nuova ORA 5 è già esposta negli showroom del Gruppo, dove sarà possibile conoscerne le caratteristiche e ricevere informazioni sull’intera gamma Great Wall Motor.