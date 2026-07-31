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Meteo: su Matera caldo persistente, ma tornano le nuvole. Le previsioni

31 Luglio 2026

Caldo persistente su Matera.

Ma che tempo ci aspetta nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, Sabato 1 Agosto, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 36°C, la minima di 25°C.

Domenica 2 Agosto avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 36°C, la minima di 26°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.