Meteo: su Matera caldo persistente, ma tornano le nuvole. Le previsioni

Caldo persistente su Matera.
Ma che tempo ci aspetta nei prossimi giorni?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, Sabato 1 Agosto, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 36°C, la minima di 25°C.
Domenica 2 Agosto avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 36°C, la minima di 26°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.