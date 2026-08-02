Truffa a un’anziana a Irsina: arrestato il responsabile! Ecco il plauso alle forze dell’ordine

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato di Gaetano Garzone, Consigliere Provinciale e Vicesindaco di Irsina:

“Esprimo il mio più sentito ringraziamento e il mio più vivo apprezzamento all’Arma dei Carabinieri per il tempestivo e brillante intervento che ha consentito di arrestare in flagranza di reato il responsabile della truffa perpetrata ai danni di un’anziana concittadina di Irsina.

L’operazione rappresenta l’ennesima dimostrazione dell’elevata professionalità, della competenza investigativa e del profondo senso del dovere che contraddistinguono quotidianamente l’Arma dei Carabinieri, autentico presidio di legalità e sicurezza per il nostro territorio.

Desidero rivolgere un particolare encomio al Capitano Andrea Calabria, che guida con equilibrio, competenza e autorevolezza la Compagnia Carabinieri di Tricarico, e al Maresciallo Ordinario Giovanni Simone, comandante della Stazione Carabinieri di Irsina, per la professionalità e l’efficace coordinamento dell’attività operativa.

Un sentito ringraziamento va inoltre agli uomini coordinati dal comandante Simone: Brigadiere Mario Casamassima, Appuntato Scelto Qualifica Speciale Giuseppe Navedoro, Appuntato Scelto Qualifica Speciale Antonio Popolizio e il Carabiniere Francesco Pio Mastronardi, protagonisti di un intervento che conferma la preparazione, il coraggio e la dedizione con cui ogni giorno operano al servizio della collettività.

La sicurezza dei cittadini, soprattutto delle persone più fragili, rappresenta un valore fondamentale e risultati come questo rafforzano la fiducia nelle istituzioni e nelle Forze dell’Ordine.

È grazie alla presenza costante sul territorio, alla capacità investigativa e al forte spirito di servizio dei nostri Carabinieri che episodi criminosi possono trovare una risposta rapida ed efficace.

Come Consigliere Provinciale e Vicesindaco di Irsina, rinnovo la mia più sincera gratitudine all’Arma dei Carabinieri e rivolgo un invito a tutta la cittadinanza a continuare a collaborare con le istituzioni, segnalando tempestivamente ogni situazione sospetta.

La sicurezza è un bene comune che si costruisce insieme, attraverso la collaborazione tra cittadini, amministrazioni e Forze dell’Ordine.

Ai militari dell’Arma va il grazie dell’intera comunità irsinese per il lavoro silenzioso ma indispensabile che svolgono ogni giorno con professionalità, sacrificio e alto senso dello Stato”.